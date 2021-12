“Dopo Capodanno il Lazio potrebbe andare in zona gialla. E se così non sarà perché non verrà sforato il terzo parametro, allora decideremo da noi di passare in questa fascia”. Questo è l’annuncio dell’assessore della Regione Lazio Alessio D’Amato.

L’assessore alla Salute fa sapere che dalla prossima settimana il Lazio sarà in zona gialla, a prescindere dai parametri. In un’intervista al Corriere della Sera D’Amato spiega che la decisione è arrivata dopo la constatazione che l’ordinanza regionale sulle mascherine obbligatorie all’aperto non viene rispettata. “Per questo – ha spiegato – sceglieremo di andare in giallo. Per dare un sussulto di attenzione verso le regole, che non tutti stanno rispettando”.

L’assessore ricorda anche l’importanza dell’uso dei dispositivi di protezione e di preferire la mascherina Ffp2 nei luoghi chiusi perché possiede elementi filtranti maggiori rispetto alla chirurgica. La zona gialla, per D’Amato “ha un impatto a livello psicologico, è un segnale di attenzione che arriva all’opinione pubblica. In realtà – sottolinea – è come se stessimo già in zona gialla dato che c’è l’obbligo delle mascherine all’aperto. Per cui non bisogna farne una grande tragedia. E poi alla fine della prossima settimana in zona gialla ci andrà tutta Italia“.