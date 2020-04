Coronavirus, il Don Gnocchi di Roma è stato evacuato per una sanificazione

Il Don Gnocchi di Roma, Centro Santa Maria della Pace, è stato completamente evacuato per una sanificazione. Lo ha appreso di TPI da fonti interne al Don Gnocchi. La Fondazione Don Gnocchi svolge le proprie attività di assistenza agli anziani in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale in 28 strutture residenziali e una trentina di ambulatori, organizzati in 9 Presidi territoriali, diffusi in 9 regioni italiane.

