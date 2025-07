Il testimone che ha trovato gli attrezzi nel canale di Tromello, dragato poi dai carabinieri alla ricerca dell’arma del delitto di Garlasco, parla per la prima volta ai microfoni di Morning News, la trasmissione d’approfondimento mattutina in onda su Canale 5. “Ho trovato un attizzatoio da camino che ho usato per tre o quattro volte per fare una grigliata. Una mazzetta e un’ascia che l’ho usata tante volte per lavoro”. Le condizioni degli attrezzi, però, non erano buone: “Erano lì da tanti anni perché erano sotto fango”. Pungolato dall’intervistatore, il muratore afferma anche di aver trovato uno zaino “di tipo militare, ma era marcito con l’acqua. L’ho buttato”.

In esclusiva a #MorningNews parla il testimone che ha trovato anni fa gli attrezzi a Tromello#Garlasco pic.twitter.com/CDJYsDwWlO — Morning News (@MorningNewsTv) July 1, 2025

La notizia che gli attrezzi non erano stati trovati dagli investigatori in un canale ma consegnati da un testimone era stata data alcuni giorni fa durante la trasmissione Ore 14 Sera, in onda su Rai 2. “Secondo ricostruzioni giornalistiche in quella roggia dopo che ha parlato un supertestimone vengono trovati degli oggetti che guarda caso appartengono alla storia di Garlasco aveva dichiarato il giornalista e conduttore Milo Infante. Alcuni residenti del posto avrebbero mostrato scetticismo riguardo alla perquisizione dei carabinieri: “Sono venuti a fare scena, a fare cinema. Dopo 18 anni cosa volevano trovare? Nessun borsone è stato tirato fuori”.