Sul delitto di Garlasco è tutti contro tutti con il legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, che arriva a mettere in discussione persino l’alibi di Marco Poggi. Ospite della trasmissione Lo stato delle cose, in onda su Rai 3 nella serata di lunedì 2 giugno, l’avvocato è stato pungolato dal conduttore Massimo Giletti sulla questione delle tre telefonate che Andrea Sempio ha fatto a casa Poggi nonostante il suo amico Marco, fratello della vittima, fosse in vacanza in Trentino con i suoi genitori. “Perché chiama sapendo che l’amico era in Trentino in vacanza dal 5 agosto? Loro erano insieme il 4, lo avrà saputo che dal giorno dopo l’amico non sarebbe stato a casa, no?” ha chiesto Massimo Giletti.

Lovati, nel giustificare le chiamate del suo assistito, ci sta suggerendo che Marco Poggi poteva non trovarsi in Trentino, come da alibi? 🤔#garlasco #lostatodellecose pic.twitter.com/2d9364Hv4M — 𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒐𝒓𝒊𝒏𝒂 (@youngsignorina_) June 3, 2025

L’avvocato, quindi, ha risposto: “Questo ragazzo è andato in vacanza in Trentino Alto Adige, per tornare a casa ci vogliono due ore, non era New York o Pechino. Questi ragazzi di notte da Trento a Milano, ci mettono un’ora e mezza. Ha telefonato perché voleva sapere se ci fosse il suo amico a casa. Questi ragazzi hanno la macchina, vanno e vengono. Che storia è questa della vacanza?”. In realtà per rientrare dal Trentino Marco Poggi avrebbe impiegato più di 4 ore e non 2 come dichiarato dal legale, il cui intento è sembrato più che altro quello di voler sminuire il caso delle telefonate che Sempio ha fatto nonostante il suo amico non fosse in casa.