Cronaca

Delitto di Garlasco, il biglietto trovato sulla tomba di Chiara Poggi: “È stato Marco ad ucciderla”

Maria Conversano ha pubblicato sul suo canale Youtube un'intercettazione del 2007 tra la mamma di Chiara e l’avvocato Tizzoni

di Niccolò Di Francesco
Mentre continuano le indagini della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, spunta un nuovo inquietante dettaglio riguardante l’omicidio di Chiara Poggi. È la scrittrice e astrofisica Maria Conversano a fornirlo attraverso un video pubblicato sul suo canale Youtube in cui pubblica un’intercettazione, risalente al 2017, tra Rita Preda, mamma di Chiara Poggi, e l’avvocato Tizzoni, il legale che difende la famiglia della vittima. Nella telefonata i due parlano di un biglietto che la mamma di Chiara ha trovato sulla porta della cappella in cui riposa la figlia e sul quale c’era scritto: “Ad uccidere Chiara è stato Marco”.

“È un foglietto a quadretti, scritto in stampatello. C’era scritto che a uccidere Chiara è stato Marco” racconta Rita Preda all’avvocato Tizzoni che replica: “Sarebbe Panzarasa?” (amico di Alberto Stasi ndr.). La mamma di Chiara risponde: “Non lo so, non dice il cognome, ma adesso sto tremando”. Nella conversazione, avvenuta l’8 ottobre 2007 alle ore 11:39, Rita Preda informa Tizzoni di aver già provveduto a consegnare quel biglietto “al capitano”. Marco Panzarasa, che viene citato da Tizzoni nell’intercettazione, era il migliore amico di Alberto Stasi all’epoca del delitto. I due partirono per Londra nel noto viaggio al quale partecipò anche Chiara Poggi, che raggiunse Stasi e Panzarasa dal 19 al 22 luglio, poco meno di un mese prima di essere uccisa.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca