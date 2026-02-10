Delitto di Garlasco, il biglietto trovato sulla tomba di Chiara Poggi: “È stato Marco ad ucciderla”

Maria Conversano ha pubblicato sul suo canale Youtube un'intercettazione del 2007 tra la mamma di Chiara e l’avvocato Tizzoni

Mentre continuano le indagini della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, spunta un nuovo inquietante dettaglio riguardante l’omicidio di Chiara Poggi. È la scrittrice e astrofisica Maria Conversano a fornirlo attraverso un video pubblicato sul suo canale Youtube in cui pubblica un’intercettazione, risalente al 2017, tra Rita Preda, mamma di Chiara Poggi, e l’avvocato Tizzoni, il legale che difende la famiglia della vittima. Nella telefonata i due parlano di un biglietto che la mamma di Chiara ha trovato sulla porta della cappella in cui riposa la figlia e sul quale c’era scritto: “Ad uccidere Chiara è stato Marco”.

“È un foglietto a quadretti, scritto in stampatello. C’era scritto che a uccidere Chiara è stato Marco” racconta Rita Preda all’avvocato Tizzoni che replica: “Sarebbe Panzarasa?” (amico di Alberto Stasi ndr.). La mamma di Chiara risponde: “Non lo so, non dice il cognome, ma adesso sto tremando”. Nella conversazione, avvenuta l’8 ottobre 2007 alle ore 11:39, Rita Preda informa Tizzoni di aver già provveduto a consegnare quel biglietto “al capitano”. Marco Panzarasa, che viene citato da Tizzoni nell’intercettazione, era il migliore amico di Alberto Stasi all’epoca del delitto. I due partirono per Londra nel noto viaggio al quale partecipò anche Chiara Poggi, che raggiunse Stasi e Panzarasa dal 19 al 22 luglio, poco meno di un mese prima di essere uccisa.