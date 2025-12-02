La youtuber Francesca Bugamelli ha diffuso sul suo canale Bugalalla Crime alcune foto inedite risalenti al 13 agosto 2007, giorno in cui si è consumato il delitto di Garlasco, che ritraggono, tra gli altri, Andrea Sempio mentre transita davanti alla casa dove è stata uccisa Chiara Poggi. La prima immagine risale alle 15.53 e mostra Sempio all’interno dell’auto di famiglia. Poi, c’è una seconda fotografia, scattata alle 16.13, in cui Sempio è ritratto insieme al padre Giuseppe e ad altre persone.

Negli altri scatti proposti, si vedono, tra le altre, anche le gemelle Cappa, cugine della vittima, e Maria Rosaria Poggi, madre delle sorelle e zia di Chiara Poggi. Andrea Sempio raccontò all’epoca delle precedenti indagini che “nel transitare per Via Pavia, giunti all’altezza di Via Pascoli, notavo la presenza di un’ambulanza e delle persone. Ho pensato che forse era accaduto qualcosa”. Poi “verso le successive ore 16,00 se ben ricordo, nell’intento di fare un giro, per pura curiosità sono ritransitato a bordo della mia autovettura, per la Via Pavia e giunto all’altezza della Via Pascoli ho trovato varie auto dei Carabinieri e mezzi di soccorso nonché una moltitudine di persone. Mi sono fermato e sceso dall’auto ho cercato di recuperare qualche notizia. Ricordo di aver parlato con una donna che qualificatasi quale giornalista mi informava che era stata trovata morta una ragazza all’interno della propria abitazione”.

“Dall’incrocio era difficile capire in quale casa si fosse verificato il fatto. Non ho subito abbinato la notizia alla sorella del Marco anche se poco dopo qualche persona ivi presente, iniziava a indicare in Chiara Poggi la persona deceduta – raccontò ancora Andrea Sempio – Sono ritornato presso la mia abitazione e notiziato mio padre, con questi mi sono riportato nuovamente in Via Pascoli ove giunti abbiamo avuto la certezza, per averlo sentito dire da più persone ivi presenti, che si trattava della Chiara Poggi, la persona deceduta”.

Una versione confermata dal padre Giuseppe che dichiarò agli inquirenti: “Siamo passati davanti a via Pascoli ed abbiamo visto forse l’ambulanza, forse una macchina dei CC ma noi siamo andati a casa. Poi mio figlio è uscito ed è tornato dopo un po’ per dirmi che aveva saputo quello che era successo. Quindi siamo usciti di nuovo insieme e siamo tornati sul luogo del delitto dove abbiamo raccolto informazioni”. Le foto sono state acquisite dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e dalla Procura di Pavia che hanno convocato la fotografa dilettante che all’epoca, passando per Garlasco, scattò quelle immagini. “Queste foto, valutando anche i metadati – commenta l’avvocato Angela Taccia, legale di Andrea Sempio – confermano quello che Andrea Sempio ha sempre sostenuto e ribadito. È un elemento in più che va a favore della veridicità del suo racconto”.