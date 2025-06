C’è un nome che ricorre nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco che vedono indagato Andrea Sempio: si tratta di Michele Bertani, amico d’infanzia di Sempio, morto suicida nel marzo 2016. Bertani, che si è impiccato a un albero, in uno dei suoi ultimi post pubblicati sul suo profilo Facebook ha scritto una citazione di un brano dei Club Dogo, che ha attirato l’attenzione degli investigatori: “La verità sta nelle cose che nessuno sa, la verità mai nessuno te la racconterà”. Tra le foto presenti sui social, inoltre, ce n’è una che vede Bertani al Santuario della Bozzola, luogo che, anche secondo l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, potrebbe avere a che fare con l’omicidio di Chiara Poggi.

Ecco perché, secondo quanto scrive Il Giornale, gli inquirenti di Pavia che indagano su Andrea Sempio per omicidio in concorso stanno vagliando anche l’ipotesi di riesumare la salma di Michele Bertani. Questo perché “lavorano su nuove testimonianze ed elementi di prova” e “scenari che coinvolgono il gruppo di persone intorno a Sempio, amico del fratello della vittima”. Al centro delle indagini, inoltre, vi sono alcune intercettazioni che vedono Sempio parlare proprio di Bertani e del suo suicidio: “Quello che era il mio più grande amico per anni, che siamo cresciuti insieme, poi gli ultimi anni ci siamo un po’ persi, non ci siamo visti più, però dagli zero ai diciotto anni è stato il mio più grande amico, abbiamo fatte tutte le cazz.. insieme”. E ancora: “Che cazz… ti impicchi a fare… porca tr… Di tutte le robe che potevi fare nella tua vita, proprio impiccarti? Vattene in comunità! Sarà brutto, ma dalla comunità ne esci”.