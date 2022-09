Marco Troncone (AdR) a Tpi: “Primo aeroporto a zero emissioni entro il 2030”

La transizione ecologica del trasporto aereo è possibile, il percorso è lungo ma coinvolgendo tutte le parti in causa, dalla scienza ai principali inquinatori, passando per la politica, i primi segnali potrebbero vedersi già a partire dal 2030. Questo il messaggio lanciato oggi da Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, a margine del primo congresso annuale che ha presentato il Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo, promosso dall’Osservatorio che Aeroporti di Roma ha assemblato raggruppando player industriali, stakeholder istituzionali, associazioni, rappresentanti del mondo accademico con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell’Enac, presentato oggi durante il primo congresso annuale che si è svolto presso il Terminal 5 dell’Aeroporto di Fiumicino.

Un Patto che poggia le basi sullo studio effettuato dal Dipartimento Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano. Proprio alla luce delle evidenze scientifiche, assicura Troncone a Tpi, la transizione appare una strada percorribile. “L’obiettivo principale del patto è quello di definire un percorso scientifico e credibile su cui allineare tutti gli operatori che concorrono alla transizione del settore e la parte politica verso quello che la scienza ci dice è possibile. Siamo di fronte a un settore che può diventare pienamente compatibile con l’ambiente al più tardi entro il 2050. Bisogna farlo con onestà intellettuale, dicendo che l’impatto del trasporto aereo potrebbe addirittura aumentare nei prossimi due o tre anni, ma per questo è necessario definire la strada che ci porterà a raggiungere il target zero emissioni e motivare anche le policy di supporto alla transizione”.

Una transizione complessa, ammette Troncone ai microfoni di Tpi, che vede come soluzione a portata di mano e centrale “l’utilizzo e il ricorso a biocarbunanti sostenibili di origine biologica, e in prospettiva carburanti di origine sintetica”. Sul lungo termine potrebbero entrare in scena anche aeromobili diversi da quelli che conosciamo adesso, a produzione elettrica o a idrogeno, ma per i primi prototipi bisognerà attendere il 2040. Per il momento la soluzione “sono i biocarburanti ed è su questo che il tavolo è allineato e concorde nel motivare anche la parte politica”.

Sull’esecutivo che si formerà dopo le prossime elezioni politiche e sulla possibilità che la nuova agenda di governo ostacoli o rallenti processi di transizione già avviati, Troncone afferma che “qualsiasi parte politica vedrà al centro la lotta al cambiamento climatico”. Non vi è dunque pericolo che la transizione venga ostacolata perché “la questione è globale – precisa l’ad di Aeroporti di Roma – e non dipende dai comparti politici, dunque è necessario essere sicuri che ci sia un’agenda globale allineata, che grandi realtà industriali e potenze economiche mondiali, le grandi realtà emittenti come Usa, Cina ed Europa siano allineate: l vera sfida è quella più che guardare alle esperienze nazionali”, dichiara.

Aeroporto a zero emissioni? Sarà possibile vederlo entro il 2030, mentre “per le emissioni zero degli aeromobili bisognerà attendere il 2050”. E sul rischio che i costi della transizione ricadano sui viaggiatori, l’ad di AdR ammette che “il carburante sostenibile oggi ha un costo circa tre volte superiore a quello tradizionale”. “Questo pesa sui costi delle linee aeree e degli operatori – prosegue – potrebbe essere scaricato sul costo dei biglietti con un impatto sulla domanda e sull’accessibilità del trasporto aereo, per questo è necessario che entrino in campo policy di supporto per scongiurare questo pericolo, che il costo della transizione sia ripartito tra tutti gli attori”, conclude Troncone.