Danimarca, stop definitivo al vaccino AstraZeneca: non sarà più usato

La Danimarca è diventato il primo paese europeo a fermare definitivamente le somministrazioni del vaccino contro Covid-19 fornito da AstraZeneca, a causa del rischio di trombosi. Le autorità hanno motivato la scelta spiegando che “la maggioranza della popolazione a rischio è stata vaccinata e che l’epidemia è sotto controllo”, affermando che il rischio in termini assoluti è comunque “minimo”.

In una conferenza stampa il direttore generale dell’Autorità sanitaria danese, Soren Brostrom, ha dichiarato che la campagna di vaccinazione procederà senza il vaccino della casa farmaceutica anglo-svedese, definendola “una scelta difficile”. Brostrom ha affermato che i prossimi gruppi che dovranno ricevere il vaccino hanno meno probabilità di contrarre forme gravi di Covid-19, un fatto che, ha spiegato, deve essere preso in considerazione a fronte di “un rischio noto di gravi effetti avversi dalla vaccinazione con AstraZeneca, anche se il rischio in termini assoluti è minimo”.

Brostrom ha detto che il vaccino può potenzialmente provocare una bassa conta piastrinica. “Sappiamo anche che esiste una connessione temporale”, ha detto, aggiungendo che gli effetti collaterali “si verificano da una settimana a dieci giorni dopo la vaccinazione con AstraZeneca”. Il dirigente ha affermato che la decisione dipende dal contesto e di condividere la valutazione dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), che nelle scorse settimane ha ribadito che i benefici del vaccino superano i rischi. “Posso ben capire che altri paesi stanno usando il vaccino”.

Durante la conferenza stampa, Tanja Erichsen, a capo dell’Autorità del Farmaco della Danimarca, ha perso conoscenza ed è stata portata in ospedale. In un tweet, l’autorità ha dichiarato che si è ripresa ed è in salute.

Primo paese europeo a sospendere il vaccino

La Danimarca era stato il primo paese europeo a sospendere l’uso del vaccino di AstraZeneca, scegliendo di non reintrodurlo prima di aver condotto un’indagine sui casi di trombosi associati al vaccino. Secondo l’Autorità sanitaria danese, gli studi hanno mostrato una frequenza più alta del previsto di trombi dopo le vaccinazioni, che secondo Brostrom causano effetti collaterali gravi in circa una persona su 40.000.

A seguito della decisione, tutti i 2,4 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca pre-acquistati dal paese saranno ritirati fino a nuovo avviso. Le autorità non hanno infatti escluso di usare il vaccino in futuro.

In Danimarca, l’8% dei 5,8 milioni di abitanti del paese è stato completamente vaccinato mentre il 17% ha ricevuto una prima dose.

