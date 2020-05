Dalla foto nuda in strada alla gravidanza: tutte le bufale su Silvia Romano

Tutte le bufale su Silvia Romano

Ancor prima di rimettere piede in Italia, Silvia Romano è diventata l’ossessione di tutti. Su di lei, sul suo rapimento, sulla sua conversione, sui suoi abiti, sul suo viso, sul colore della sua carnagione e persino sui movimenti delle sue mani si è detto tutto e il contrario di tutto. E se la grande attenzione rivolta al ritorno in Italia della cooperante rapita il 10 novembre in Kenya e rimasta prigioniera per oltre 500 giorni in mano al gruppo terrorista islamico somalo di Al Shabaab per alcuni è stata motivata da un sincero interesse, per altri, il ritorno di Silvia è solo l’ennesima occasione per speculare e diffondere fake news.

Sul conto di Silvia Romano c’è forse da registrare un record: è infatti molto elevato il numero di notizie false che sono circolate in questi pochi giorni. Dalla sua conversione all’Islam alla sua presunta gravidanza, dagli orologi Rolex alle foto false della ragazza in giro nuda o in totale libertà nel 2019, il web è stato invaso da un mare di bufale che ancora oggi stanno spopolando sui social network. Vediamo di smontarle una per una.

La prima bufala riguarda la foto diffusa dall’agenzia di stampa turca AnadoluLe. Nelle immagini viene mostrato una sorridente Silvia indossare lo jilbab verde e un giubbotto antiproiettile riportante la stella e la Mezzaluna, simboli della Turchia. Peccato che la stessa intelligence italiana, che ha riconosciuto l’importanza dell’aiuto turco nella trattativa per riportare a casa la 24enne, abbia precisato che “il giubbetto antiproiettile indossato da Silvia Romano è una dotazione rigorosamente italiana, senza alcun simbolo, ed è stato fornito nell’immediatezza della liberazione dagli 007 italiani che l’hanno recuperata”.

Il 10 maggio 2020 un utente di nome Gino pubblica sul suo profilo Facebook una foto di Silvia Romano con un ragazzo africano in una spiaggia. L’utente sostiene che la foto sia stata scattata nel 2019 e che sarebbe la prova che lei non era sotto detenzione. La foto ritrae non un sequestratore con lei a Mombasa nel mese di giugno 2019, ma un suo spasimante durante un periodo precedente al rapimento.

Potrebbero interessarti Sindrome di Kawasaki nei bimbi: "Col virus, a Bergamo casi aumentati di 30 volte" Silvia Romano, famiglia assediata: "Non le facciamo vedere i tg" Conte: "Ci avviamo a riapertura pressoché completa"