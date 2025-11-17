Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:52
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

La cugina di Laura Pausini: “Riabbracciarla? Preferisco stare con i miei gatti, pensa solo ai soldi”

Immagine di copertina

Lo sfogo di Sabrina Pausini

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Sabrina Pausini, cugina della cantante Laura, ribadisce di non avere alcun rapporto con la parente e si scaglia nuovamente contro l’interprete. La donna, che ha perso di recente il papà di Ettore, zio di Laura, già in occasione dei funerali del padre aveva dichiarato di non volere che “quella parte di parentado” partecipasse alle esequie. Ora, in un’intervista al settimanale DiPiù, la donna rincara la dose. “Nei momenti critici della mia famiglia, quei parenti per noi non ci sono mai stati: per questo ho chiesto che non partecipassero ai funerali di mio padre”. Secondo quanto racconta Sabrina la distanza tra le due famiglia si è creata da parte della famiglia di Laura: “Mi rendo conto che non sia scontato esserci. Ma insomma, alla fine me ne sono fatta una ragione: noi abbiamo avuto la nostra vita, loro hanno avuto la loro”.

“A quella parte di parentado importa solo dei soldi, dell’apparenza legata all’ipocrisia. E io non li voglio al funerale. Io non sono come loro e tali valori me li ha insegnati mio padre” aveva dichiarato Sabrina chiedendo ai parenti di non partecipare alle esequie del padre. Il padre di Laura, fratello di Ettore e zio della donna, si è comunque presentato ai funerali, mentre Laura, che ha scritto un post social per lo zio, no. Sabrina, però, esclude qualsiasi riavvicinamento con la cugina: “No, no e no. Ne faccio a meno. Preferisco stare da sola con il mio cane, i miei gatti e il ricordo di mio papà e di mia mamma. A Laura non riaprirò le braccia”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Aeroporti di Roma celebra la Giornata Mondiale del Passeggero: l’installazione artistica a Fiumicino
Cronaca / La studentessa che per mantenersi fa la escort: "In un ristorante a Milano prendevo 7 euro l’ora, adesso 400"
Cronaca / Maltempo in Friuli, la disperazione della chef Antonia Klugmann: “Ristorante sott’acqua"
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Aeroporti di Roma celebra la Giornata Mondiale del Passeggero: l’installazione artistica a Fiumicino
Cronaca / La studentessa che per mantenersi fa la escort: "In un ristorante a Milano prendevo 7 euro l’ora, adesso 400"
Cronaca / Maltempo in Friuli, la disperazione della chef Antonia Klugmann: “Ristorante sott’acqua"
Cronaca / Pietro Orlandi: “Un magistrato mi disse che anche il corpo di Emanuela poteva essere sotto la Casa del Jazz”
Cronaca / Roma, giovane morto dopo un volo di 12 metri dal balcone di un b&b: arrestato il coinquilino
Cronaca / Bambino di 9 anni sgozzato dalla madre, gli allarmi inascoltati del padre
Cronaca / Trieste, madre uccide il figlio di 9 anni tagliandoli la gola
Cronaca / La denuncia di Fedez e Mr. Marra: "Due finti poliziotti sono venuti a cercarci"
Cronaca / Le famiglie italiane e il benessere psicologico: nel 2024 il 60% della popolazione ha sofferto di ansia e stress
Cronaca / Due anni senza Giulia Cecchettin, il padre Gino: "La nostra è ancora una società patriarcale"
Ricerca