La cugina di Laura Pausini: “Riabbracciarla? Preferisco stare con i miei gatti, pensa solo ai soldi”

Sabrina Pausini, cugina della cantante Laura, ribadisce di non avere alcun rapporto con la parente e si scaglia nuovamente contro l’interprete. La donna, che ha perso di recente il papà di Ettore, zio di Laura, già in occasione dei funerali del padre aveva dichiarato di non volere che “quella parte di parentado” partecipasse alle esequie. Ora, in un’intervista al settimanale DiPiù, la donna rincara la dose. “Nei momenti critici della mia famiglia, quei parenti per noi non ci sono mai stati: per questo ho chiesto che non partecipassero ai funerali di mio padre”. Secondo quanto racconta Sabrina la distanza tra le due famiglia si è creata da parte della famiglia di Laura: “Mi rendo conto che non sia scontato esserci. Ma insomma, alla fine me ne sono fatta una ragione: noi abbiamo avuto la nostra vita, loro hanno avuto la loro”.

“A quella parte di parentado importa solo dei soldi, dell’apparenza legata all’ipocrisia. E io non li voglio al funerale. Io non sono come loro e tali valori me li ha insegnati mio padre” aveva dichiarato Sabrina chiedendo ai parenti di non partecipare alle esequie del padre. Il padre di Laura, fratello di Ettore e zio della donna, si è comunque presentato ai funerali, mentre Laura, che ha scritto un post social per lo zio, no. Sabrina, però, esclude qualsiasi riavvicinamento con la cugina: “No, no e no. Ne faccio a meno. Preferisco stare da sola con il mio cane, i miei gatti e il ricordo di mio papà e di mia mamma. A Laura non riaprirò le braccia”.