Coronavirus, chiude “Da Sonia” il celebre ristorante cinese di Roma

Coronavirus, chiude “Sonia” il celebre ristorante cinese di Roma

Chiude il celebre ristorante cinese di Roma “Da Sonia”. Il locale “Hang Zhou” (da Sonia) appunto, nel cuore del quartiere multietnico della città, l’Esquilino, si ferma per due mesi (fino al 30 aprile) a causa del Coronavirus.

“I dipendenti hanno deciso di scioperare e mi hanno chiesto di non venire più a lavorare. Ogni giorno aumentano i casi di contagio di coronavirus in Italia, in una settimana sono oltre 2mila, e hanno paura di essere contagiati”, dice la ristoratrice cinese Sonia a TPI.

“Non vogliono il coronavirus. Prima quando il coronavirus stava in Cina non avevano paura, perché la Cina è lontana, adesso dopo la Lombardia anche a Roma da 4 a 12 casi, hanno deciso di non venire più. La maggior parte di loro sono filippini. Sono loro che hanno deciso di non venire più, perché questo posto è pieno di gente. La famiglia ha imposto loro di non venire”, conclude.

