Concerto primo maggio 2022: come arrivare a Piazza San Giovanni

Come arrivare a Piazza San Giovanni per assistere al Concerto del primo maggio 2022? L’evento torna in presenza dopo due anni di stop dettati dalla pandemia e dalla diffusione del Covid-19. Quest’anno, con il supporto alla conduzione di Ambra Angiolini, che sale sul palco per la quinta volta consecutiva, il Concertone torna nuovamente in Piazza San Giovanni in Laterano e propone una scaletta ricchissima, tra cantanti e ospiti anche internazionali. Di seguito vi spieghiamo come raggiungere la location del concertone che si svolge, come da tradizione, in occasione della festa dei lavoratori.

Come arrivare a Piazza San Giovanni a Roma

In occasione del concerto del primo maggio 2022, Atac ha modificato alcune linee bus e ha previsto la chiusura di alcune stazioni metropolitane. Le strade chiuse al traffico per l’occasione sono le seguenti: via Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (tratto compreso tra piazza di Porta San Giovanni e via Domenico Fontana). Riguardo la rete di trasporto pubblico, Atac ha specificato che saranno diverse le linee bus e tram deviate nel corso della giornata del primo maggio tra cui la linea tram 8 e le linee bus 3NAV-16-51-81-85-87-360-590-792. Anche le linee 218-665 (Roma Tpl) subiranno deviazioni. Inoltre, nella notte tra l’1 e il 2 maggio, anche la rete notturna sulle linee nMA-n3d-n3s-nMC ha subito variazioni. Per quanto riguarda la metropolitana, Atac a partire dalle 15:00 chiude l’accesso alla stazione della metro A e C di San Giovanni. Come arrivare quindi in Piazza San Giovanni a Roma per il concerto del primo maggio? L’ideale è prendere la metro A e scendere a Manzoni, una fermata prima di Piazza San Giovanni, dopodiché raggiungere il concerto a piedi, poiché poco distante. L’altra alternativa, per chi parte da Anagnina, è scendere a Re di Roma e raggiungere la piazza a piedi. Per ulteriori informazioni potete controllare gli aggiornamenti in tempo reale di Atac.