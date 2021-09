COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI DALL’ITALIA E DAL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre in Italia prosegue la campagna vaccinale (qui i dati in tempo reale), il governo discute se e come estendere l’obbligatorietà del Green Pass a partire dal mese di ottobre. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, martedì 7 settembre 2021:

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 07.00 – Crisanti: “Obbligo vaccino necessario per via delle varianti” – “L’obbligo del vaccino è necessario a causa delle varianti”. È il parere di Andrea Crisanti, docente di microbiologia dell’Università di Padova, intervenuto ai microfoni di Sky TG24. “Bisogna prendere in considerazione l’obbligatorietà. Serve guardare non solo all’Italia ma a quello che succede nel resto del mondo. Abbiamo visto cosa succede in Israele, dove preoccupa l’aumento dei casi”. Sul Green Pass, il microbiologo dice: “È una misura di incentivo per portare le persone a vaccinarsi, non sono assolutamente contrario al Green Pass, se si vuole superare con l’obbligo lo decida la politica.

COVID, COSA È SUCCESSO IERI

Vaccino: Conte, se necessario M5s favorevole a obbligo – Nessuno si azzardi a dire che M5s è ‘No vax’ o ‘Ni vax’. Noi siamo per il completamento della campagna vaccinale”, che va completata “perché vanno messi in sicurezza i cittadini”. Lo ha detto Giuseppe Conte a ‘Coffee Break’ su La7.

Al via seduta Camera su dl green pass – Al via nell’Aula della Camera l’esame del decreto legge sull’emergenza Covid che contiene le disposizioni disposizioni relative al Green pass. Gli iscritti a parlare sono una dozzina, per cui è prevedibile che il dibattito impegni buona parte della giornata. A quanto si apprende a Montecitorio, si ragiona sulla possibilità che domani il governo ponga la fiducia sul testo.

Vaccini, Ricciardi: “Il 90% di immunizzati o scatterà l’obbligo” – Obbligo vaccinale se non si raggiunge almeno l’obiettivo del 90% dei vaccinati. Per arrivarci, Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, domanda un’estensione del Green pass. In un’intervista a ‘Il Messaggero’ dichiara: “Speriamo di ottenere l’obiettivo del 90% senza obbligo vaccinale”, altrimenti “bisognerà prevedere l’obbligo alla vaccinazione”. Per arrivarci, “il Green pass va ampliato a tutte le attività lavorative e sociali che si svolgano all’interno”, sia nel pubblico che nel privato, precisa l’esperto. E va esteso, spiega ancora Ricciardi in un’altra intervista a ‘La Stampa’, “agli statali, alle forze dell’ordine e gradualmente a tutte le attività che prevedono assembramenti al chiuso”.

Pm Torino a Telegram: “Oscurare chat No Vax” – La procura di Torino ha emesso un decreto di sequestro della Chat Telegram ‘Basta dittatura’, tra gli strumenti di comunicazione di alcuni gruppi No Vax e No Green Pass. Dalla struttura legale del social, informata via mail dai magistrati secondo quanto riferisce nelle pagine locali il quotidiano La Stampa, non è ancora arrivata una risposta ufficiale e nei prossimi giorni potrebbe essere avviata una rogatoria internazionale.

Locatelli (Cts): “Terza dose, presto si inizierà con i pazienti fragili. Useremo Pfizer e Moderna” – “La terza dose? Si partirà molto presto con i pazienti immunodepressi. È in fase avanzata la discussione per offrire una terza dose agli over 80, ai ricoverati nelle residenze sanitarie assistite, le Rsa, al personale sanitario”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è il coordinatore del Cts Franco Locatelli. “Sarà una terza dose del vaccino, al momento, preparata come le prime dosi, impiegando la sequenza del ceppo originario del virus e questa tipologia di vaccino è assolutamente efficace anche nel proteggere dalla variante Delta. Ci si orienterà sui composti basati sulla tecnologia dell’Rna messaggero (Pfizer-BioNTech e Moderna)”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO