Covid, le ultime notizie di oggi 3 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – L’Italia e l’Europa si preparano alla seconda Pasqua consecutiva limitata dalle restrizioni anti-Covid: da oggi a lunedì il nostro Paese sarà interamente in zona rossa [qui tutte le misure in vigore]. Intanto continua la campagna di vaccinazione: finora in Italia sono state somministrate 10,7 milioni di dosi a fronte di 12,2 milioni consegnate [3,3 milioni di persone hanno ricevuto entrambe le dosi raccomandate – qui i dati in tempo reale]. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, sabato 3 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

COVID, COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino del 2 aprile – Venerdì 2 aprile 2021 in Italia si sono registrati 21.932 nuovi casi di Covid-19 (su 331.154 tamponi) e 481 morti legati alla pandemia. È quanto emerso dal consueto bollettino quotidiano sulla diffusione del virus realizzato da Ministero della Salute e Protezione Civile. Il tasso di positività resta stabile al 6,6 per cento, mentre nei reparti di terapia intensiva risultano ricoverate per Covid 23 persone in più rispetto al giorno precedente. Il bollettino del 2 aprile 2021.

Da martedì Veneto, Marche e Trento in arancione – A partire da martedì 6 aprile le regioni Marche e Veneto e la provincia autonoma di Trento passeranno dalla zona rossa alla zona arancione. A stabilirlo le ordinanze firmate ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo la riunione della Cabina di regia del ministero della Salute e dell’Iss. In base all’ultimo decreto Covid del Governo, la fascia gialla in Italia è stata momentaneamente sospesa: dunque tutte le regioni sono e restano in fascia arancione o rossa. In particolare restano in zona rossa Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Lombardia, Toscana. Leggi l’articolo integrale.

Rt Italia ancora in calo, a 0,98 – Ancora in calo l’indice Rt in Italia. L’indice di contagio questa settimana è sceso a 0,98, sotto la soglia dell’1, contro l’1,08 della scorsa settimana e l’1,16 di due settimane fa. È quanto emerso dalla riunione della Cabina di regia sul monitoraggio settimanale. Anche l’incidenza media nazionale dei casi è in calo a 232 casi settimanali per 100mila abitanti.

Brusaferro: “Le terapie intensive crescono” – “L’Rt questa settimana è in lieve decrescita, a 0.98 ma rimane comunque intorno all’1, dovremo riuscire a portarlo abbondantemente sotto l’1 per controllare la curva. Le terapie intensive invece sono ancora in crescita, occupate al 41 per cento contro il 39 per cento della scorsa settimana”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia.

AstraZeneca: arrivate a Pratica di Mare oltre 1,3 milioni di dosi – Oltre 1,3 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca sono arrivate ieri mattina all’hub vaccinale della Difesa di Pratica di Mare, in provincia di Roma. Secondo quanto apprende l’Agi da fonti del commissario per l’emergenza Covid, Figliuolo, con questo arrivo si concludono le consegne di vaccini pianificate per il primo trimestre del 2021. Le dosi ora verranno distribuite sul territorio nazionale.

