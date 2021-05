Covid, le ultime notizie di oggi 28 maggio 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – In Italia sono più di 11 milioni le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, venerdì 28 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 7,00 – Figliuolo a Cts e Regioni: valutare vaccini in discoteca – La struttura Commissariale per l’Emergenza guidata dal generale Francesco Figliuolo ha inviato “per le valutazioni di competenza” una mail al Cts e alle Regioni sulla “possibile riapertura in sicurezza del settore dell’intrattenimento danzante, nella piena compatibilità con la tutela della salute di utenti e lavoratori, nonché a rappresentare la disponibilità degli utenti del settore stesso a poter contribuire attivamente alla campagna vaccinale nazionale anti Covid-19, con un’attenzione dedicata al settore giovanile”.

Vaccini: scoperto meccanismo che crea rischio coaguli – I rari problemi di coagulazione provocati dai vaccini Astrazeneca e Janssen potrebbero essere dovuti al metodo utilizzato per portare nelle cellule le ‘istruzioni’ per produrre la proteina del virus sars-Cov-2. Lo suggerisce uno studio, al momento solo in preprint, della Goethe-University di Francoforte, secondo cui il problema puo’ essere risolto ‘rimodulando’ i vaccini. Il vaccino, spiegano i ricercatori, rilascia una sequenza del Dna che serve a produrre la proteina del Sars-Cov-2 nel nucleo della cellula e non nella parte esterna (citoplasma), come fanno invece quelli a mRna. Una volta dentro una parte di questo Dna si ‘rompe’, e i frammenti vengono espulsi dal nucleo finendo nel sangue e provocando i coaguli. La teoria e’ stata verificata al momento con dei test di laboratorio e attraverso dei software.

Zaia: “Ci prepariamo alla campagna vaccinale per la terza dose” – “Ci stiamo preparando alla campagna vaccinale per la terza dose”: lo ha dichiarato il governatore del Veneto, Luca Zaia, nel consueto punto stampa sull’emergenza Covid. “L’autunno sarà comunque un grande banco di prova. Verrà definito quando fare il richiamo, ma fino a quando non ne verremo fuori dobbiamo garantire la vaccinazione a chi ce lo chiede” ha aggiunto il presidente della regione Veneto.

Cina: “No a indagine, storia oscura intelligence Usa” – La Cina ha criticato la “storia oscura” dell’Intelligence Usa dopo che il presidente americano, Joe Biden, ha ordinato alle agenzie un’indagine sulle origini del Covid. Il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijan, ha respinto le accuse obiettando che “le motivazioni e gli scopi dell’amministrazione Biden sono chiari”, mentre “l’oscura storia della comunità dell’Intelligence Usa è nota da tempo al mondo”.

Istat: a maggio fiducia consumatori recupera calo Covid – L’indice di fiducia dei consumatori a maggio è “in risalita per il secondo mese consecutivo, si avvicina al livello di febbraio 2020 segnalando un recupero completo rispetto alla caduta dovuta all’emergenza sanitaria”. Lo rivela l’Istat spiegando che “la crescita è trainata soprattutto dal deciso miglioramento delle opinioni sulla situazione economica del Paese”.

Vaccino Sanofi-Gsk: al via la fase 3 – Sanofi e Gsk hanno avviato la fase 3 dello studio clinico per il vaccino anti-Covid per stabilire la sicurezza, l’efficacia e l’immunogenicità delle proteine ricombinanti adiuvate. Lo annunciano le due aziende farmaceutiche in un comunicato stampa. Lo studio coinvolge oltre 35mila volontari dai 18 anni in su in diversi Paesi. Se la fase 3 darà risultati positivi, il vaccino potrà essere approvato nell’ultimo trimestre del 2021.

AstraZeneca, Aifa: “Seconda dose sicura” – “La seconda dose di vaccino AstraZeneca è sicura”: lo precisa l’Aifa in seguito alla diffusione di un documento sulle possibili complicanze tromboemboliche post-vaccinazione con i vaccini AstraZeneca e Johson & Johnson in cui si affermava che non si potevano escludere possibili reazioni avverse gravi anche dopo il richiamo. “Completare la vaccinazione – precisa l’Aifa – rappresenta la migliore strategia di contrasto al virus Covid 19 e garantisce il miglior livello di protezione dalla malattia”.

