Covid, le ultime notizie di oggi 27 maggio 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – In Italia sono più di 10,7 milioni le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, giovedì 27 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE

Ore 10,00 – Istat: a maggio fiducia consumatori recupera calo Covid – L’indice di fiducia dei consumatori a maggio è “in risalita per il secondo mese consecutivo, si avvicina al livello di febbraio 2020 segnalando un recupero completo rispetto alla caduta dovuta all’emergenza sanitaria”. Lo rivela l’Istat spiegando che “la crescita è trainata soprattutto dal deciso miglioramento delle opinioni sulla situazione economica del Paese”.

Ore 8,00 – Vaccino Sanofi-Gsk: al via la fase 3 – Sanofi e Gsk hanno avviato la fase 3 dello studio clinico per il vaccino anti-Covid per stabilire la sicurezza, l’efficacia e l’immunogenicità delle proteine ricombinanti adiuvate. Lo annunciano le due aziende farmaceutiche in un comunicato stampa. Lo studio coinvolge oltre 35mila volontari dai 18 anni in su in diversi Paesi. Se la fase 3 darà risultati positivi, il vaccino potrà essere approvato nell’ultimo trimestre del 2021.

Ore 7,00 – AstraZeneca, Aifa: “Seconda dose sicura” – “La seconda dose di vaccino AstraZeneca è sicura”: lo precisa l’Aifa in seguito alla diffusione di un documento sulle possibili complicanze tromboemboliche post-vaccinazione con i vaccini AstraZeneca e Johson & Johnson in cui si affermava che non si potevano escludere possibili reazioni avverse gravi anche dopo il richiamo. “Completare la vaccinazione – precisa l’Aifa – rappresenta la migliore strategia di contrasto al virus Covid 19 e garantisce il miglior livello di protezione dalla malattia”.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

ia al coprifuoco dalla zona bianca: l’accordo – Accordo sulle regole delle zone bianche tra ministero della Salute e Regioni. Si è tenuto oggi un incontro fra il ministro Roberto Speranza e il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a cui hanno partecipato anche Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute e Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. Nel corso del confronto è stata discussa e condivisa una linea di azione per le zone bianche che sarà poi recepita in una prossima ordinanza del Ministro. La proposta condivisa, informa il ministero, “prevede che – fermi restando i criteri base della prevenzione, mascherine, distanziamento, areazione e sanificazione luoghi chiusi – una volta che una Regione entri nella zona bianca, sia superato il cosiddetto ‘coprifuoco’ e si possano anticipare al momento del passaggio le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente (d.l. n.52/2021 e d.l. n.65/2021) dispone già la ripresa delle attività in un momento successivo”. Il riferimento per lo svolgimento delle attività “è quello delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli, ai sensi dell’art. 12 del d.l. 65/2021”.

Vaccini, Salvini: “Richiamo in vacanza sia su tavolo governo” – “Ho sentito Fedriga, ha una riunione nel pomeriggio e chiederò ai governatori della Lega per gli italiani in vacanza che ci sia la ovvia e sensata possibilità di fare il richiamo vaccinale anche in un’altra regione che non sia quella di residenza e lo porteremo sul tavolo del governo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini durante una conferenza stampa sul turismo, organizzata dalla Lega al Senato. “Se uno deve fare 1500 km per fare il vaccino gli passa la poesia. Uno scambio di dosi vaccinali mi sembra di buon senso”, ha concluso.

Francia, isolamento obbligatorio per chi arriva da Gb – La Francia intende introdurre un “isolamento obbligatorio” per i viaggiatori provenienti dal Regno Unito, a causa dei rischi legati alla variante indiana del Coronavirus: è quanto annunciato dal portavoce del governo, Gabriel Attal, al termine del consiglio dei ministri a Parigi. La data di applicazione della nuova misura restrittiva nei confronti di chi arriva da Oltremanica verrà “precisata nelle prossime ore”, ha aggiunto. Fino ad oggi, sono 16 i Paesi oggetto di una quarantena obbligatoria in Francia, tra cui Brasile, India, Argentina e Turchia.

Von der Leyen: “Vaccinare i bambini contro il Covid? Scelta degli scienziati, non dei politici” – “Abbiamo bisogno di consigli scientifici su chi vaccinare, come vaccinare e in quale ordine”. A dirlo è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, citata dal giornale online Politico.eu. La presidente ha aggiunto: “Non è una decisione politica, è chiaramente [una] decisione scientifica basata su prove”. Qui la notizia completa.

Dubai, vaccino obbligatorio per chi partecipa a eventi – Gli Emirati arabi uniti hanno deciso che il vaccino anti-Covid sarà obbligatorio per chiunque voglia partecipare a “eventi dal vivo” a partire dal 6 giugno. Lo ha annunciato una portavoce del ministero della Sanità, secondo quanto riportato dal Guardian, precisando che l’obbligo riguarderà tutti, turisti e non, che desiderino assistere a mostre, concerti, partite e attività culturali in generale. La misura varrà anche per le cerimonie di nozze con più di 100 persone. Per partecipare servirà inoltre un test del coronavirus negativo effettuato non più di 48 ore dall’evento.

