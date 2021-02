Covid, le ultime notizie di oggi (17 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Preoccupa sempre più il contagio delle varianti del Covid-19 nel mondo, anche se in Italia il quadro epidemiologico sembra stabile. Ma è fondamentale accelerare le vaccinazioni, con il nostro Paese che finora ha somministrato oltre 2 milioni di vaccini, con più di un milione di persone che hanno già ricevuto la doppia dose (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, mercoledì 18 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Lopalco: “Il lockdown nel weekend è un’opzione intelligente” – “Il lockdown per i weekend è un’idea che ci trova favorevoli. Se il governo va in questa direzione sicuramente è una opzione abbastanza intelligente”. A dichiararlo è l’assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco in un’intervista sulla tv Tele Rama. “La zona gialla, dopo qualche settimana fa impennare i casi, la zona rossa li riduce. Questo lo abbiamo imparato dalla prima ondata: quello che dobbiamo fare adesso è trovare un sistema che permetta un controllo del virus, senza ammazzare l’economia. Quindi, l’idea di trovare delle soluzioni che possano, in qualche maniera, far capire al cittadino che deve diminuire drasticamente quelli che sono i contatti sociali e, quindi, le occasioni di contagio”.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Vaccini, ok dell’Aifa ad AstraZeneca fino a 65 anni senza patologie – La commissione tecnico-scientifica dell’Aifa ha dato il via libera alla possibilità di utilizzo del vaccino AstraZeneca in soggetti fino a 65 anni di età senza condizioni di rischio. Questo, a quanto si apprende, il contenuto del parere formulato oggi dopo la richiesta del ministro Speranza. La Cts avrebbe di fatto ribadito quanto già espresso nel parere con cui approvava il vaccino per gli under 55, dove scriveva che “sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto beneficio/rischio di tale vaccino risulta favorevole anche nei soggetti di età più avanzata che non presentino specifici fattori di rischio”. Ora è attesa una circolare del ministero della Salute, che dovrebbe uscire a giorni, con le nuove indicazioni.

Il bollettino della Protezione Civile – Secondo il bollettino di ieri, mercoledì 17 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 12.074 i nuovi casi, contro i 10.386di ieri, e 369 i morti (ieri erano stati 366), a fronte di 294.411 tamponi effettuati (ieri erano stati 274.019). Qui il bollettino completo.

Ore 15.50 – Pfizer: “Trattiamo con governi, non privati”- “Durante la pandemia, i nostri contratti sono con i governi, e forniremo i vaccini secondo il canale da loro prescelto e i luoghi di vaccinazione designati, soggetti ad autorizzazione o approvazione regolatoria. Pfizer e BioNTech non stanno fornendo il loro vaccino al mercato privato in questo momento”. Lo afferma l’azienda farmaceutica Pfizer, sottolineando che “è importante che i vaccini rimangano all’interno della catena di fornitura stabilita”.

Vaccini, il nuovo piano: “A giugno 19 milioni di vaccinati” – Il commissario straordinario Domenico Arcuri punta ad avere 19 milioni di italiani vaccinati con prima e seconda dose entro giugno 2021. A comunicare il nuovo piano è stato lo stesso commissario al rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni, Antonio Decaro, e alla ministra per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini. L’articolo integrale

Lombardia, firmata ordinanza, quattro Comuni in zona rossa – Alle 18 di ieri è scattata la ‘fascia rossa’ per 4 comuni lombardi: Bollate (MI), Castrezzato (BS), Mede (PV) e Viggiu’ (VA). Lo prevede l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sentito il ministro della Salute. L’atto dispone che le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie in questi Comuni si svolgano esclusivamente con modalità a distanza. La sospensione riguarda anche asili nidi e scuole materne.

Turchia, 100 milioni di dosi entro aprile dalla Cina – La Turchia riceverà entro la fine di aprile dalla Cina 100 milioni di vaccino Sinovac. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute, Fahrettin Koca, che ha specificato i termini dell’accordo firmato con Pechino. Il ministro ha anche dichiarato di contare su Ugur Sahin, il fondatore e leader della tedesca di Biontech, di origine turca, per ottenere i 5 milioni di dosi del vaccino Pfizer/Biontech destinati alla Turchia, nonostante i ritardi legati alla produzione. “L’accordo è stato concluso da tempo – ha detto Koca – confido nel nostro fratello Ugur Sahin. Aspettiamo quasi 5 milioni di dosi, ma ci sono ritardi con i tempi di produzione”.

La Germania conferma il lockdown duro fino al 7 marzo – La Germania andrà avanti in regime di lockdown duro almeno fino al prossimo 7 marzo. La conferma delle restrizioni in vigore nel paese dallo scorso 16 dicembre è motivata dalla Cancelliera Angela Merkel dalla necessità di contenere la diffusione delle nuove varianti del virus, in particolare quella inglese e quella sudafricana. Tale regime di lockdown duro prevede la chiusura di bar, ristoranti, negozi, centri estetici, cinema, teatri. Le visite in abitazioni private sono consentite a una sola persona al di fuori del nucleo familiare, mentre non è previsto il coprifuoco.

Leggi anche: 1. L’improvvisa e insopportabile campagna contro gli scienziati “gufi” (di Selvaggia Lucarelli) / 2. La scienza in tempo di pandemia è anche politica, ma Ricciardi sembra ignorarlo (di Luca Serafini)

Potrebbero interessarti È morto il boss della Camorra Raffaele Cutolo Aggressione omofoba a Trieste, consigliere di destra: “Forse ha litigato con il fidanzato per la vasellina” Ilva Taranto, processo: chiesti 5 anni di carcere per Nichi Vendola