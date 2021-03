Covid, le ultime notizie di oggi (17 marzo 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI –Italia, Germania e Francia sospendono AstraZeneca “in via precauzionale”; è atteso a breve un pronunciamento dell’Ema sul tema. Intanto, sono più di 7 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino [qui i dati in tempo reale] e due milioni i cittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, mercoledì 17 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Vaccini Biden: “Parliamo con diversi Paesi per surplus Usa” – L’amministrazione Usa sta “già parlando con diversi Paesi” della condivisione del surplus americano di vaccini anti-Covid. Lo ha assicurato il presidente, Joe Biden, senza citare alcun Paese. “Ve lo faremo sapere molto presto”, ha detto prima di imbarcarsi per la Pennsylvania, dove si è recato per promuovere il piano di aiuti da 1.900 miliardi di dollari.

COVID, cosa è successo ieri

Nuovo Cts con 12 membri, Locatelli coordinatore – Cambia il Comitato tecnico scientifico: dopo l’uscita di Agostino Miozzo, diventa coordinatore il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, affiancato dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro come portavoce unico. I membri sono ridotti a 12.

Draghi e Macron: “Se riceviamo l’Ok dell’Ema AstraZeneca riparte” – Sospensione del vaccino Astrazeneca è “temporanea e cautelativa” e durerà fino a giovedì 18 marzo. “In caso di conclusione positiva” degli accertamenti dell’Ema, il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, “sono pronti a fari ripartire speditamente la somministrazione del vaccino Astrazeneca”. Questa la linea scaturita da una telefonata odierna tra Draghi e Macron.

AstraZeneca: autopsia musicista Biella, no nesso con vaccino. Non ci sarebbe alcuna correlazione tra la morte di Sandro Tognatti, il musicista biellese morto domenica, e la somministrazione del vaccino AstraZeneca, avvenuta 17 ore prima. I primi risultati dell’autopsia eseguita questa mattina – secondo quanto si apprende – avrebbero attribuito la morte del 57enne a un infarto cardiaco. L’esame autoptico è stato effettuato dal dottor Roberto Testi, medico legale componente del comitato tecnico scientifico dell’Unità di crisi regionale. Maggiori dettagli saranno disponibili una volta completate le analisi sui tessuti prelevati.

Von der Leyen pronta a vaccinarsi con AstraZeneca – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nonostante la sospensione della somministrazione in diversi Paesi Ue, inclusa la Germania, sarebbe pronta a ricevere il vaccino AstraZeneca. “Certo” è stata la risposta di Eric Mamer, portavoce della Commissione, alla domanda se la presidente confermava o meno la sua disponibilità a ricevere la dose.

Leggi anche: 1. Come cambiano i colori delle Regioni: tutta Italia in rosso o in arancione, Sardegna resta in area bianca; // 2. Draghi: “Nuove restrizioni necessarie per limitare i morti. Per i vaccini attendano tutti il proprio turno”; // 3. Dal 15 marzo scompare l’area gialla, zona rossa nazionale a Pasqua: ecco le restrizioni decise oggi dal governo nel nuovo decreto anti-Covid; // 4. La pandemia economica non ha bollettini quotidiani, ma in Italia ci sono un milione di poveri in più (di Giulio Cavalli)

Potrebbero interessarti Aggiornamento vaccini anti-Covid: quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 17 marzo 2021 Covid, cambia il Comitato Tecnico Scientifico: membri ridotti a 12. Locatelli coordinatore Pasqua in lockdown, il Viminale avvisa i prefetti: controlli a tappeto in tutta Italia