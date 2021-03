Covid, le ultime notizie di oggi (16 marzo 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Italia, Germania e Francia sospendono AstraZeneca “in via precauzionale”; è atteso a breve un pronunciamento dell’Ema sul tema. Intanto, sono più di 7 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino [qui i dati in tempo reale] e due milioni i cittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, martedì 16 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 07.00 – AstraZeneca, Orlando: “Brutto colpo ma è una misura cautelare” – La sospensione del vaccino AstraZeneca “è stato un brutto colpo, ma non dobbiamo demoralizzarci, ci sono altri vaccini e questa sospensione è a carattere cautelare. Non siamo di fronte ad un verdetto, siamo di fronte ad una cautela necessaria. Nessuno ha detto che questo vaccino non è utilizzabile se, come speriamo sarà utilizzabile, riprenderemo con la tabella di marcia. Se non sarà così, avremo altri strumenti con cui fronteggiare la pandemia”. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ospite di Tg2 Post su Rai2.

COVID, cosa è successo ieri

Da ieri in vigore il nuovo decreto: le Faq del governo su spostamenti, sport e chiusure – Ecco i chiarimenti su cosa si può fare e cosa no da oggi fino al 6 aprile.

A Torino un uomo di 37 anni positivo al Covid è fuggito dall’ospedale, è tornato a casa e si è suicidato – Aveva scoperto in ospedale di essere positivo al Covid, ma era fuggito ed era tornato a casa, dove si è sparato un colpo di pistola. È quanto accaduto ieri, domenica 14 marzo 2021, a un uomo di 37 anni che viveva in provincia di Torino. Qui la notizia completa.

Agostino Miozzo lascia la guida del Cts: andrà ad affiancare il ministro Bianchi sulla scuola – La decisione, concordata con Palazzo Chigi e col ministero della Salute, è stata ufficializzata ieri con una lettera di dimissioni. Qui la notizia completa.

Aifa sospende il vaccino Astrazeneca in Italia “in via precauzionale”. Stop anche in Francia, Germania e Spagna – L’Aifa ha deciso di estendere “in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema”, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid-19 “su tutto il territorio nazionale”. Tale decisione, spiega l’Agenzia, “è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso”.

