Covid, le ultime notizie di oggi 16 giugno 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – La campagna vaccinale in Italia ha portato finora alla somministrazione di quasi 43 milioni di dosi, e sono oltre 14 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, mercoledì 16 giugno, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 9.50 – Altre 6 Regioni potrebbero passare in zona bianca dal 21 giugno – A partire dalla prossima settimana, l’Italia potrebbe entrare tutta in zona bianca: oltre ai territori dove le restrizioni anti-Covid sono già al minimo, dal 21 giugno anche Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Basilicata, Campania e Provincia autonoma di Bolzano dovrebbero passare in fascia bianca. In dubbio per ora solo la Valle d’Aosta, che rischia di dover attendere un’altra settimana.

Ore 9.30 – Ue pensa a un epidemiologo capo contro le pandemie – La Commissione europea valuta la nomina di un epidemiologo capo per l’intera Unione nell’ambito di un solido sistema di sorveglianza globale basato su dati e trasparenza e di un quadro comune sullo stato di emergenza pandemico. In un documento dedicato alle lezioni da trarre dalla crisi Covid, la Commissione ha valutato cosa ha funzionato e cosa no negli ultimi 18 mesi.

Ore 9.00 – Variante Delta, positivi 10 migranti sbarcati a Lampedusa – Almeno dieci migranti originari del Bangladesh, arrivati a Lampedusa alla fine di maggio, sono risultati positivi alla variante Delta del Coronavirus. La notizia è riportata dal Giornale di Sicilia, secondo cui i risultati dei tamponi sono stati comunicati al ministero della Salute, alla Regione e all’Istituto superiore di sanità. Attualmente, i positivi si trovano in isolamento su una nave quarantena.

Ore 8.30 – Abrignani: mix di vaccini più forte a parità di sicurezza – Sergio Abrignani, membro del Comitato tecnico scientifico, sottolinea i vantaggi del mix di vaccini anti-Covid. “Sono soddisfatto dei suggerimenti del Comitato tecnico scientifico, di cui faccio parte”, ha affermato l’immunologo in un’intervista al Corriere della Sera. “Probabilmente eviteranno almeno una quindicina di trombosi da vaccino considerando che le dosi sarebbero andate a una decina di milioni di persone”, ha aggiunto Abrignani commentando la decisione di non somministrare i vaccini a vettore adenovirale ai soggetti al di sotto dei 60 anni e il via libera alla vaccinazione eterologa.

Ore 07.00 – Variante Delta in Sardegna, nuova ordinanza a Sassari – La variante Delta del coronavirus è arrivata in Sardegna, in particolare a Sassari. Il sindaco Nanni Campus ha rinnovato le prescrizioni anti-Covid con un’ordinanza che ribadisce l’obbligo di mascherina, anche all’aperto, in presenza di altre persone, il divieto di fumo, anche all’esterno dei locali, e quello di creare assembramenti. “Non è il momento di abbassare la guardia contro il coronavirus”, esorta Campus, considerato che ancora metà dei sardi non ha ancora completato il ciclo vaccinale. “Dobbiamo immediatamente fermare la diffusione di questa nuova ondata, che potrebbe compromettere definitivamente e irrimediabilmente l’economia basata sulla stagione turistica”.

De Luca: “No Astrazeneca e J&J under 60 e si a mix” – Dopo il parere ufficiale del Ministero della Salute, Vincenzo De Luca autorizza la sospensione di dosi AstraZeneca e J&J per gli under 60, e dà il via libera al mix di vaccini per chi deve completare la vaccinazione. “Ci auguriamo che le vicende degli ultimi giorni convincano tutti della necessità di porre fine al caos comunicativo e informativo sui vaccini”, scrive in una nota cui allega la lettera ricevuta dal dicastero. “E’ indispensabile parlare con una voce sola. Cessino le comunicazioni quotidiane del commissario Covid, che va ricondotto a una silenziosa funzione tecnico-logistica. Cessino le esternazioni di esponenti di diversi organismi nazionali. Si affidi la comunicazione medico scientifica al solo Ministero della Salute, nella persona del Direttore generale della prevenzione, Giovanni Rezza, così come avvenuto per la nostra richiesta di chiarimenti. E così come avviene in ogni paese civile”. Qui la notizia completa.

Salvini: “Liberare italiani da obbligo mascherina” – “Abbiamo ottenuto riaperture e blocco del coprifuoco, il prossimo obiettivo è liberare gli italiani, almeno all’aperto, dal vincolo della mascherina, perché con 35 gradi è difficile andare in giro bendati”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando coi cronisti nei pressi del Senato. Qui la notizia completa.

