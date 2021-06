Covid, le ultime notizie di oggi 14 giugno 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Prosegue la campagna vaccinale in Italia che ha portato finora alla somministrazione di oltre 41 milioni di dosi, quasi 14 milioni le persone che ne hanno avute due (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, lunedì 14 giugno, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

COVID: LA GIORNATA DI IERI

Covid, 40 milioni di italiani in zona bianca. Speranza: “Avanti con fiducia, ma servono ancora prudenza e legalità” – L’ordinanza firmata dal ministro della Salute riguarda altre 6 Regioni – Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e la Provincia Autonoma di Trento – che entrano nella fascia di minori restrizioni. Queste vanno ad aggiungersi alle già bianche Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Molise, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

Covid, ultime notizie – Vaccini, in arrivo 55 milioni di dosi Pfizer e Moderna – Dopo lo stop ad Astrazeneca per gli under 60 e l’analoga raccomandazione per J&J. Il ministero della Salute ha emanato una circolare con le nuove misure sulla campagna vaccinale anti-Covid con le indicazioni del Cts. Il vaccino AstraZeneca “viene somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni (ciclo completo)”. Per persone che hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino e sono al di sotto dei 60 anni di età, “il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA (Comirnaty o Moderna), a 8-12 settimane dalla prima dose”. Raccomandato per gli over 60 anche il vaccino Janssen di Johnson&Johnson.

