Strappa la mascherina a una donna e la bacia: shock alla stazione di Roma Termini

Strappa la mascherina a una donna, la bacia e scappa

È arrivata la sentenza del giudice per l’uomo che ha strappato la mascherina dal volto di una ragazza alla stazione Termini di Roma e averla baciata lo scorso agosto. Oggi l’aggressore, un 30enne di nazionalità romena venditore ambulante, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione con l’accusa di violenza sessuale. Lo riporta Il Messaggero.

Secondo quanto ricostruito in sede d’indagine, la scorsa estate la ragazza è stata avvicinata dall’uomo mentre aspettava che la venissero a prendere in stazione. Avviandosi verso l’uscita di Via Marsala, la donna è stata fermata dal venditore di santini che le si è presentato davanti insistendo affinché li comprasse. Poi, improvvisamente, le ha abbassato la mascherina chirurgica con un gesto repentino e le ha dato un bacio in bocca per poi scappare. La giovane a quel punto si è messa a urlare spaventata per il gesto inaspettato dell’uomo e per paura di avere contratto il virus. In suo soccorso sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a fermare l’aggressore. A confermare la versione dei fatti della vittima sono state le immagini riprese dalla telecamere di videosorveglianza della stazione Termini.

