Calabria, Marche, Provincia di Bolzano e Friuli Venezia Giulia: queste sono le zone d’Italia dove i contagi corrono di più e in cui potrebbero essere reintrodotte le restrizioni secondo i “colori” che abbiamo conosciuto lo scorso inverno. Per il momento solo una regione rischia la zona gialla

Il passaggio dalla zona bianca a quella gialla dipende da tre parametri: l’incidenza settimanale dei casi superiore a 50 ogni 100mila abitanti; il 10% dei posti occupati in terapia intensiva e il 15% in area medica.

La Regione in cui la situazione è più critica è il Friuli Venezia Giulia dove si contano 233 casi settimanali su 100mila abitanti. Il 10,9% dei posti in terapia intensiva è occupato: solo parametro dell’area medica (9,9%) impedisce il passaggio al giallo. Con questa curva in ascesa, però, la regione potrebbe dover applicare al restrizioni prima di Natale.

Nella Provincia autonoma di Bolzano ci sono 316,3 casi su 100mila abitanti, il 13,6% di posti occupati in area medica e il 6,3% in terapia intensiva. Calabria e Marche hanno 88,1 casi, il 10% dei posti occupati in terapia intensiva e il 7,2% in area medica.

In Veneto 115,3 casi; 87,7 in Emilia-Romagna: 66,6 in Sicilia; 71,9 in Toscana. La Lombardia ha il 56,8 casi settimanali il 6,4% di posti occupati in area medica e il 2,9% in terapia intensiva. Il Lazio a 89,7 casi l’8,3% di area medica.