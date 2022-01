Covid, preside vieta la merenda a scuola per i troppi contagi: “Meglio una colazione abbondante a casa”

Covid, preside vieta la merenda a scuola per i troppi contagi

Il preside di una scuola ha vietato la merenda a scuola per via dei troppi contagi causati dal Covid: è quanto accaduto nell’istituto Francesco Guarino di Solofra, nell’Avellinese.

Secondo quanto riferito dall’Agi, il dirigente scolastico ha emesso una circolare per informare le famiglie degli alunni che è preferibile fare un’abbondante colazione a casa poiché d’ora in poi non sarà più possibile interrompere le cinque ore di lezione durante le quali non è possibile togliere le mascherine.

Il preside, inoltre, ha fornito anche delle indicazioni per i docenti, in particolare quelli di musica, i quali dovranno proporre attività alternative nelle ore dedicate allo studio della diamonica o del flauto dolce.

Anche gli strumenti a fiato, infatti, sono d’ora in poi vietati nell’istituto poiché i ragazzi, per suonare il flauto, dovrebbero abbassare le mascherine.

La decisione del dirigente scolastico, che arriva dopo un forte aumento dei contagi nel comune, ha provocato non poche perplessità e sollevato diverse proteste da parte dei genitori, soprattutto per il divieto di portare le merende a scuola.