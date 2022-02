Green Pass, quarantena e scuola: le nuove regole anti-Covid in vigore da oggi

Green Pass, scuola, quarantena: le nuove regole anti-Covid in vigore da oggi

Oggi, lunedì 7 febbraio, entrano in vigore le nuove regole anti-Covid: dalla durata del Green Pass alla quarantena per i non vaccinati fino alle norme per la scuola: ecco cosa cambia e quali sono le disposizioni da seguire.

GREEN PASS ILLIMITATO CON TERZA DOSE

La durante del Green Pass diventa illimitata per chi ha fatto la terza dose o per chi ha avuto l’infezione dopo due dosi di vaccino anti-Covid.

QUARANTENA DIMEZZATA

A partire da oggi, la quarantena per i non vaccinati che hanno avuto un contatto stretto con un positivo viene equiparata a quella dei vaccinati a patto che non si abbiano sintomi. D’ora in avanti, dunque, i “soggetti asintomatici non vaccinati che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni” dovranno osservare una quarantena di 5 giorni, anziché di 10, e indossare la mascherina Ffp2 anche per i 5 giorni successivi. Per uscire dall’isolamento, bisognerà presentare un tampone negativo, molecolare o rapido. Questa misura ha effetti anche sulla scuola, come vediamo di seguito.

COSA CAMBIA NELLE SCUOLE

Scuole materne – Aumenta il numero minimo di casi per far scattare la quarantena nelle scuole materne: le classi frequentate dai bambini da 0 a 5 anni, infatti, verranno chiuse solamente dal quinto caso in poi (fino ad ora ne bastava uno) con la quarantena che durerà 5 giorni. Per rientrare in classe basterà un tampone antigienico.

Elementari – Anche nelle scuole primarie, le elementari, frequentate da bambini dai 6 agli 11 anni, si andrà in Dad a partire dal quinto caso, ma solo per chi non ha la seconda dose da meno di 120 giorni o non ha avuto l’infezione. I vaccinati rimarranno sempre in classe e dovranno indossare per 10 giorni la mascherina Ffp2.

Medie e superiori – Alle medie e superiori (12-19 anni), invece, dal secondo caso scatterà la Dad (sempre di 5 giorni) solo per gli studenti non vaccinati.

VIA LE MASCHERINE IN ZONA BIANCA

A partire da venerdì 11 febbraio, invece, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto in zona bianca. La norma resta in vigore dalla zona gialla in poi, mentre rimane l’obbligo di indossare sempre la mascherine nei luoghi al chiuso, a prescindere dal colore della Regione.

RIAPRONO LE DISCOTECHE

Sempre dall’11 febbraio, inoltre, riaprono le discoteche. Per entrare sarà obbligatorio avere il Super Green Pass e, qualora il locale fosse al chiuso, sarà obbligatoria la mascherina.

ZONA ROSSA SOLO PER NON VACCINATI

Le restrizioni previste per quelle Regioni che si trovano in zona rossa varranno solo ed esclusivamente per i non vaccinati, esattamente come accade per le zone gialle e arancioni. Di fatto, chi è vaccinato o guarito dal virus, d’ora in avanti potrà tornare a una vita del tutto normale ad eccezione dell’obbligo di indossare le mascherine.