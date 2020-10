Covid, mamma positiva organizza due feste di compleanno per il figlio: 60 persone in quarantena

Covid, mamma organizza due feste per il figlio: in quarantena 60 persone

Una mamma, risultata positiva al Coronavirus, ha organizzato una festa di compleanno per il figlio invitando 60 persone. Quando poi si è recata all’Asl Roma 4, i medici erano increduli: “Ha organizzato una festa di compleanno nonostante avesse chiaramente i sintomi del Covid?”, le hanno chiesto, come riporta il Messaggero. La donna, di tutta risposta, ha spiegato che le feste, in realtà, erano due: trenta invitati ciascuna, sessanta in totale che adesso sono finiti in quarantena e hanno l’obbligo di sottoporsi al tampone. Pare che la donna avesse qualche linea di febbre e un po’ di tosse, ciononostante ha inviato ugualmente gli inviti per le due feste. Decine di bambini, con i rispettivi genitori, si sono presentati per festeggiare il compleanno del bimbo di 8 anni.

Dopo le feste, la donna si è precipitata all’Asl dove è risultata positiva al Covid. Di conseguenza, sono stati contattati tutti i partecipanti ed è stato imposto loro di restare in quarantena fino all’esito del tampone; non sono mancate le proteste e la rabbia nei confronti della mamma incauta, ma anche contro lo staff sanitario incaricato di contattare i possibili infetti. “A Roma e provincia centinaia di studenti sono stati trovati positivi ma nella maggior parte dei casi il contagio è avvenuto fuori dall’istituto”, ha spiegato Simona Ursino, dirigente dell’Asl Roma 4. “Feste e raduni affollati, in questa fase, sono da evitare il più possibile”, ha poi precisato.

