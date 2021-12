Covid, la Francia supera per la prima volta la soglia dei 200mila casi. In Polonia quasi 800 morti in un giorno

La nuova variante omicron dilaga in Europa e in poche ore fa registrare nuovi record di casi giornalieri in diversi paesi. È il caso della Francia, che nelle ultime 24 ore ha riportato 208mila casi, un giorno dopo aver superato il record di inizio pandemia con 179mila contagi. Nell’annunciare i dati il ministro della Salute, Olivier Véran, ha dichiarato che negli ospedali la situazione è già difficile a causa della variante delta, mentre la variante omicron ancora deve farsi sentire.

Anche la Danimarca ha superato il record stabilito solo lunedì scorso, facendo registrare 23.228 casi giornalieri, dopo aver raggiunto la più alta incidenza al mondo. Nella sola Copenhagen è stata riportata negli ultimi sette giorni una media di 2.465 casi per 100.000 abitanti. Il forte aumento dei casi è stato accompagnato anche da una crescita dei tamponi somministrati (189.512 nelle ultime 24 ore), mantenendo invariato il tasso di positività al 12,26 percento.

In Polonia è stato invece registrato il più alto numero di morti giornaliere associate a Covid-19 dallo scorso aprile, con 794 decessi, il 75% dei quali non era vaccinato. Nel paese, che oggi ha riportato 15.571 nuovi casi, solamente il 55,1 percento della popolazione ha ricevuto due dosi di vaccino, rispetto all’85,7 percento in Italia.

Record di contagi anche a Malta, dove con 1.337 nuovi casi è stato superato il record stabilito appena ieri. Nelle precedenti ondate, il picco era stato raggiunto con 510 casi giornalieri, lo scorso 10 marzo.

Nella sola giornata di ieri, oltre a Francia e Malta, anche Regno Unito, Grecia e Portogallo hanno fatto registrare nuovi record dall’inizio della pandemia, a cui si è aggiunta anche l’Italia con 78.313 nuovi contagiati.

