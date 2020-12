Covid, l’Italia è il paese con la mortalità più alta al mondo rispetto agli abitanti

Mortalità da Covid: Italia prima al mondo. Lo studio della Johns Hopkins University

L’Italia è il Paese al mondo con la più alta mortalità da Coronavirus in relazione al numero di abitanti. Il dato emerge da uno studio della Johns Hopkins University, che monitora costantemente l’andamento della pandemia. Con 111,23 decessi ogni 100mila abitanti, l’Italia nella classifica dei 20 Paesi più colpiti dal Covid-19 precede la Spagna (104,39), il Regno Unito (99,49) e gli Stati Uniti (94,97).

Numero di morti per contagiati: Italia terza

Quanto al numero di morti in relazione al totale dei contagiati, l’Italia risulta invece terza, con una percentuale del del 3,5%. Davanti al nostro Paese ci sono il Messico (9%) e Iran (4,7%). Dietro l’Italia c’è invece il Regno Unito (3,4%). In termini assoluti, con 67.894 decessi, secondo i dati della Jhu, l’Italia risulta il quinto Paese più colpito al mondo, alle spalle di Stati Uniti (311.529 decessi), Brasile (184.827), India (144.789) e Messico (116.487) e davanti al Regno Unito (66.639).

Covid: il numero totale di morti nel mondo

Sempre secondo quanto attestato i dati della Johns Hopkins University, dall’inizio della pandemia si sono registrati nel mondo 1.674.840 decessi da Coronavirus. Gli Stati Uniti sono il Paese col maggior numero di morti in termini assoluti, pari a 313.588, seguiti dal Brasile con 185.650 e dall’India con 145.136. I decessi in Europa sono stati oltre 500 mila, 67.894 in Italia.

