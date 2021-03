Ultime 24 ore

Nuovi casi: 22.865

Decessi: 339

Tamponi effettuati: 339.635

Terapie intensive: +64 (con +232 ingressi giornalieri in rianimazione) I numeri della pandemia Attualmente positivi: 437.421

Casi totali: 2.999.119

Decessi: 98.974

Guariti: 2.453.706

Secondo il bollettino di oggi, giovedì 4 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 22.865 i nuovi casi, contro i 20.884 di ieri, e 339 i morti (ieri erano stati 347) a fronte di 339.635 tamponi eseguiti, con un tasso di positività del 6,7 per cento.

Le persone attualmente positive al Covid sono 446.439 (+9.018). Il bilancio delle vittime ammonta a 98.974 (+339). I guariti invece sono 2.453.706 (+13.488), per un totale di 2.999.119 casi (+22.865): questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 20.157 sono ricoverati in ospedale, 2.475 necessitano di terapia intensiva, mentre 423.807 si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 5.174 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 2.780 e dall’Emilia Romagna con 2.545 nuovi casi.

