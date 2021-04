Covid Italia, il bollettino di oggi 29 aprile 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 14.320

Decessi: 288

Tamponi effettuati: 330.075

Terapie intensive: -71

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 438.709

Casi totali: 4.009.208

Decessi: 120.544

Guariti: 3.449.955

In Italia oggi, giovedì 29 aprile 2021, si registrano 14.320 nuovi positivi e 288 morti. Ieri c’erano stati 13.385 nuovi casi e 344 morti. In totale sono stati effettuati 330.075 tamponi (ieri erano stati 336.336). Il tasso di positività sale leggermente dal 4% al 4,3%.

Superati i 4 milioni di contagi registrati dall’inizio dell’epidemia, nel febbraio 2020: sono ora 4.009.208 in tutto.

Le persone attualmente positive al Covid sono 438.709 (-4.062). Il bilancio delle vittime ammonta a 120.544 (+288). I guariti invece sono 3.449.955 per un totale di 4.009.208 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 19.351 persone (-509) sono ricoverate in ospedale, 2.640 (-71) necessitano di trattamento in terapia intensiva.

Leggi anche: Decreto Covid: spostamenti con pass verde, riapertura palestre, visite a parenti. Cosa si può fare e cosa no? Domande e risposte // Spostamenti, coprifuoco, pass. Le faq sul decreto riaperture: cosa si può fare da oggi // “Riaperture precoci, porteranno a un alto numero di morti”: lo studio ignorato dal governo // Bar e ristoranti, le regole in vigore da oggi: cosa si può fare e fino a che ora // Non ripetiamo gli errori dell’anno scorso: riapriamo, ma facciamo attenzione (di S. Mentana)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO