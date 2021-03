Ultime 24 ore

Nuovi casi: 23.059

Decessi: 431

Tamponi effettuati:

Terapie intensive: I numeri della pandemia Attualmente positivi: 539.008

Casi totali: 3.281.810

Decessi: 103.432

Guariti: 2.639.370

Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 17 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 23.059 i nuovi casi, contro i 20.396 di ieri, e 431 i morti (ieri erano stati 305), tamponi effettuati (ieri erano stati 369.375). Il tasso di positività è al 6,2%.

Le persone attualmente positive al Covid sono 539.008. Il bilancio delle vittime ammonta a 103.432 (+431). I guariti invece sono 2.639.370 (+19.716), per un totale di 3.281.810 casi (+23.059): questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, (+) sono ricoverati in ospedale, (+) necessitano di terapia intensiva, mentre si trovano in isolamento domiciliare.

