Ultime 24 ore

Nuovi casi: 21.135

Decessi: 264

Tamponi effettuati: 273.966

Terapie intensive: + 100 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 531.266

Casi totali: 3.223.142

Decessi: 102.145

Guariti: 2.589.731

Secondo il bollettino di oggi, domenica 14 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 21.315 i nuovi casi, contro i 26.062 di ieri, e 264 i morti (ieri erano stati 380), a fronte di tamponi effettuati (ieri erano stati 372.944). Il tasso di positività sale al 7,8%.

Le persone attualmente positive al Covid sono531.266. Il bilancio delle vittime ammonta a 102.145 (+264). I guariti invece sono 2.589.731 (+24.805), per un totale di casi 3.223.142 (+21.135): questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 24.518 (+365) sono ricoverati in ospedale, 3.082 (+100) necessitano di terapia intensiva, mentre 503.666 si trovano in isolamento domiciliare.

Leggi anche: Dal 15 marzo scompare l’area gialla, zona rossa nazionale a Pasqua: ecco le restrizioni decise oggi dal governo nel nuovo decreto anti-Covid / 2. Come cambiano i colori delle Regioni: tutta Italia in rosso o in arancione, Sardegna resta in area bianca / 3. Lotto vaccino AstraZeneca ritirato, chi ha un appuntamento non vuole più vaccinarsi

4. Crisanti: “Mi farei il vaccino AstraZeneca oggi” / 5. Covid, Astrazeneca, gli esperti: “Giusto il blocco dell’Aifa, ma il vaccino è sicuro. Ora attenzione ai pregiudizi, non sia considerato di Serie B” / 6. L’Europa ha pochi vaccini, ma ha esportato 34 milioni di dosi