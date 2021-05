COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 14 MAGGIO 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 7.567

Decessi: 182

Tamponi effettuati: 298.186

Terapie intensive: – 33

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 339.606

Casi totali: 4.146.722

Decessi: 123.927

Guariti: 3.683.189

In Italia oggi, venerdì 14 maggio 2021, si registrano 7.567 nuovi positivi e 182 morti. Ieri c’erano stati 8.085 nuovi casi e 201 morti. In totale sono stati effettuati 298.186 tamponi (ieri erano stati 287.026). Il tasso di positività è al 2,5 per cento, rispetto al 2,8% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 339.606. Il bilancio delle vittime ammonta a 123.927. I guariti invece sono 3.683.189 per un totale di 4.146.722 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 13.050 persone sono ricoverate in ospedale, 1.860 necessitano di trattamento in terapia intensiva, mentre 324.696 sono in isolamento domiciliare.

