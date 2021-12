Ultime 24 ore

In Italia oggi, lunedì 6 dicembre 2021, sono stati registrati nuovi casi di Covid-19 e decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati nuovi contagi e morti. I dati sui nuovi contagi si basano su tamponi effettuati (ieri erano stati 525.108): il tasso di positività è al 3,1%, in aumento rispetto al 2,9 per cento di ieri.

Come di consueto, i dati sono diffusi dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità sulla base delle cifre fornite dalle Regioni. Salgono le terapie intensive (+7, in totale 743) e 5.879 ricoveri (+282 in totale). Da domani entra in vigore il Super Green pass: il normale tampone non basterà più per ristoranti, cinema e stadi. Qui le nuove regole.

