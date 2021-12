Una stretta significativa per chi non è vaccinato. Niente stadi, ristoranti al chiuso o teatri per i no-vax. Da domani, 6 dicembre 2021, entra ufficialmente in vigore il cosiddetto Super Green Pass, valido per chi è vaccinato contro il Covid o guarito negli ultimi sei mesi. Per ottenere questo certificato verde rafforzato non basterà più il tampone. Cambia anche la validità della certificazione che scende da 12 a 9 mesi. Vediamo insieme cosa cambia da domani e tutte le regole (Qui la videoscheda).

Cosa cambia

Novità significative dal 6 dicembre per circa 6 milioni di italiani che ancora non si sono vaccinati. Per prendere i mezzi pubblici sarà necessario avere almeno il Green pass “base”, quello che si ottiene con il solo tampone. Con il test negativo si potrà continuare ad andare a lavoro, in palestra, pernottare in albergo e poco altro. Per molte altre attività servirà infatti il Super Green Pass, che si ottiene solo con la vaccinazione o a guarigione dal Covid. Chi non rientra in queste due categorie, non potrà sedere al tavolo al bar, andare al ristorante al chiuso o a teatro. Il mancato rispetto delle regole comporta una multa da 400 a mille euro.

Nel dettaglio, il Green pass rafforzato entra in vigore il 6 dicembre e rimarrà fino al 15 gennaio, salvo possibili proroghe. L’obbligo di esibire il certificato verde viene esteso a nuovi settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale. In questi casi dunque da domani sarà obbligatorio il Green Pass base, quello che si ottiene anche con il tampone negativo.

Invece l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di “green pass rafforzato”. Per matrimoni, battesimi e comunioni basta il pass base mentre per feste di compleanno e di laurea servirà quello rafforzato. In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green pass rafforzato. Tranne che all’aperto: per pranzare fuori al ristorante anche in zona arancione non servirà alcun pass. Prevista inoltre la riduzione dell’efficacia del certificato verde da 12 a 9 mesi.

Contestualmente all’introduzione delle nuove restrizioni, verranno rafforzati i controlli. Sui mezzi pubblici dovranno essere attuati in modo tale da garantire la fluidità del servizio e da “scongiurare” possibili “assembramenti ed eventuali ricadute di ordine pubblico” e andranno potenziati anche nelle zone della movida. In generale, la polizia municipale e la Guardia di Finanza svolgeranno le verifiche nei ristoranti e negli esercizi pubblici mentre quelle su autobus e metropolitane sono affidate in modo prioritario a polizia e carabinieri, supportati dai vigili urbani e dal personale delle aziende di trasporto, e saranno a campione, effettuate in particolare alle stazioni e alle fermate.

Per quanto riguarda l’uso delle mascherine, in zona bianca la mascherina non è obbligatoria all’aperto, anche se diversi sindaci sono intervenuti con proprie ordinanze introducendone l’uso nelle zone maggiormente trafficate e nelle vie dello shopping. La mascherina va indossata, sempre, in tutti i luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus) e in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o siano possibili assembramenti. Resta obbligatoria all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Confermati infine l’uso e la durata dei tamponi. Il Certificato resta valido in caso di un tampone molecolare negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti o rapido nelle 48 ore precedenti.

Intanto l’introduzione del Super Green Pass ha dato un’accelerata alla campagna vaccinale e alle richieste di certificati verdi. Venerdì le terze dosi sono state 423.611, per un totale di quasi otto milioni. Sempre venerdì le richieste di Green Pass sono state 1.240.703. È verosimile che nel primo semestre del prossimo anno arrivi la vaccinazione per i bambini da 0 a 5 anni. A dirlo è stato Giorgio Palù, presidente dell’Aifa e membro del Cts. Gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità mostrano che per un non vaccinato il rischio, rispetto a un vaccinato da meno di 5 mesi, è 10 volte maggiore di ricovero, 16 volte maggiore di terapia intensiva, 9 volte maggiore di morte. Rimane elevata l’efficacia vaccinale nel prevenire i casi di malattia severa.