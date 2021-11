Ultime 24 ore

I numeri della pandemia

In Italia oggi, martedì 23 novembre 2021, sono stati registrati 10.047 nuovi casi di Covid-19 e 83 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 6.404 nuovi contagi e 70 morti. I dati sui nuovi contagi si basano su 689.280 tamponi effettuati (ieri erano stati 267.570): il tasso di positività è all’1,5%, in calo rispetto al 2,3 per cento di ieri.

