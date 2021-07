COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 2 LUGLIO 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 794

Decessi: 28

Tamponi effettuati: 199.238

Terapie intensive: -16

Tasso di positività: 0,4%

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 47.779

Casi totali: 4.261.582

Decessi: 127.615

Guariti: 4.086.188

In Italia oggi, venerdì 2 luglio 2021, si registrano 794 nuovi positivi e 28 morti per Covid. Ieri c’erano stati 882 nuovi casi e 21 morti. In totale sono stati effettuati 199.238 tamponi, 11 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende dallo 0,5 allo 0,4%.

Come di consueto, i dati sono diffusi dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità sulla base delle cifre fornite dalle Regioni. Le persone attualmente positive al Covid sono 47.779 (-1.579). Il bilancio delle vittime ammonta a 127.615. I guariti invece sono 4.086.188 (+2.345) per un totale di 4.261.582 casi. Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che sono 16 in meno (ieri -18) con appena 3 ingressi del giorno, minimo dell’anno, registrati in Campania, Piemonte e Sicilia, e sono 213 in tutto. I ricoveri ordinari calano di 63 unità (ieri -21), 1.469 in totale.

