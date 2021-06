COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 13 GIUGNO 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 1.390

Decessi: 26

Tamponi effettuati: 134.136

Terapie intensive: -9

Tasso di positività: 1%

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 160.313

Casi totali: 4.244.872

Decessi: 127.002

Guariti: 3.957.557

In Italia oggi, domenica 13 giugno 2021, si registrano 1.390 nuovi positivi e 26 morti per Covid. Ieri c’erano stati 1.723 nuovi casi e 52 morti. In totale sono stati effettuati tamponi 134.136 (ieri erano stati 212.966). Il tasso di positività è all’1% per cento rispetto allo 0,8% delle precedenti 24 ore.

Come di consueto, i dati sono diffusi dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità sulla base delle cifre fornite dalle Regioni. Le persone attualmente positive al Covid sono 160.313 (-2.096). Il bilancio delle vittime ammonta a 127.002. I guariti invece sono 3.957.557 (+3.460) per un totale di 4.244.872 casi. Le terapie intensive scendono di 9 unità, portando il totale a 565, con 20 ingressi giornalieri, mentre i ricoveri ordinari sono 3.542 (-113). Ancora 156.206 persone si trovano in isolamento domiciliare in Italia.

