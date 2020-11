Covid, l’appello di Martina: “Io ho il cancro, ma il mio vero problema sei tu” | VIDEO

“Io ho il cancro, ma il mio vero problema sei tu”: inizia così l’appello di Martina Luoni, 26enne malata oncologica di Caronno Pertusella, in provincia di Varese, protagonista della campagna di comunicazione della Regione Lombardia per contrastare la diffusione del Covid. Dopo il calciatore Zlatan Ibrahimovic, che nelle scorse settimane era stato scelto come testimonial della campagna anti-Covid della Lombardia con lo slogan “Il virus mi ha sfidato e io ho vinto, ma tu non sei Zlatan”, adesso tocca quindi a Martina, divenuta nota sui social per i suoi appelli diffusi nei giorni scorsi, sensibilizzare le persone a indossare le mascherine e a rispettare le norme anti-contagio.

“Il mio problema sei tu – afferma Martina dal tetto del Palazzo Lombardia, sede della Regione – tu che non indossi la mascherina, tu che passi più tempo in giro che in casa, tu che te ne freghi delle regole. Non capisci che l’unico modo che è l’unico modo che abbiamo per non riempire gli ospedali? E permettere a medici e infermieri di avere spazio e tempo per curare tutti i malati, non solo quelli di Covid, ma anche quelli di cancro, come me. Segui le regole anti-Covid” conclude la 26enne indossando la mascherina chirurgica.

