100 in isolamento dopo matrimonio a Foggia

Circa 100 persone sono in isolamento fiduciario dopo aver partecipato, la settimana scorsa, a un matrimonio a Foggia dove uno degli invitati è risultato positivo al Covid. Secondo indiscrezioni, l’invitato ha saputo di essere positivo dopo aver fatto il tampone per motivi di lavoro. Dopo aver scoperto l’esito del test ha allertato l’Asl di Foggia, che ha subito provveduto al protocollo previsto dalla legge per ricostruire i contatti. Così, circa 100 persone, tutte invitate al matrimonio, sono state messe in isolamento fiduciario per 14 giorni per monitorare il loro stato di salute. Dalla Asl fanno sapere che i tamponi saranno effettuati solo in caso di sintomatologia, come previsto dalla normativa regionale.

