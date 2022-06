Morto Cosimo Di Lauro: il boss che ha ispirato la figura di Genny Savastano

È morto all’età di 49 anni Cosimo Di Lauro, il boss che ha ispirato la figura di Genny Sevastano nella serie tv Gomorra. Figlio di Paolo, dal 2005 era recluso nel carcere di Opera, a Milano, dove stava scontando l’ergastolo per i delitti commessi nella faida di Scampia.

Ancora ignote le cause del decesso, anche se, a quanto si apprende, lo stato mentale di Cosimo Di Lauro sarebbe stato compromesso da tempo: i suoi avvocati, infatti, avevano chiesto in più occasioni una perizia per turbe psichiche sospette.

Primo dei dieci figli del boss Paolo Di Lauro detto “Ciruzzo ‘o milionario”, è stato ritenuto colpevole di numerosi omicidi oltre ad essere colui che, indirettamente, ha causato la scissione all’interno del clan, che ha dato il via alla prima sanguinosa faida di Scampia.

Secondo le indagini, infatti, gli scissionisti non accettavano il fatto che Paolo Di Lauro avesse lasciato la guida del clan nelle mani del figlio Cosimo.

È proprio alla prima faida di Scampia che si è ispirato il libro di Roberto Saviano, Gomorra, da cui è stata tratta l’omonima serie, che vede protagonista il boss Genny Savastano, interpretato da Salvatore Esposito, la cui figura sarebbe ispirata per l’appunto a Cosimo Di Lauro.