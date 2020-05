Coronavirus, ecco quando le Regioni arriveranno a zero contagi

L’Osservatorio Nazionale sulla Salute dell’Università Cattolica di Roma ha indicato le date in cui le Regioni dovrebbero arrivare a zero contagi da Coronavirus al proprio interno: tra queste, la prima potrebbe essere il Trentino Alto Adige, con le province autonome di Bolzano e Trento già Covid-free rispettivamente il 21 e il 22 maggio. Le previsioni si basano sui dati epidemiologici della Protezione Civile del 15 maggio, quando le misure di contenimento erano più stringenti, e non tengono conto del fatto che a partire dal 18 maggio la mobilità e i contatti tra le persone sono iniziate ad aumentare per via delle riaperture.

Per questo motivo, potrebbero essere corrette durante la Fase due. Intanto, stando ai dati dello scorso 15 maggio, dopo le province autonome di Trento e Bolzano, dovrebbe essere la Calabria a dichiarare zero contagi, esattamente il 22 maggio, e nei giorni successivi anche l’Umbria, la Sardegna, la Basilicata e la Valle d’Aosta, rispettivamente il 23, il 24, il 26 e il 28 maggio.

Le altre regioni dovranno aspettare il mese di giugno. Il primo del mese potrebbe essere l’Abruzzo a non rilevare alcun contagio, il 3 giugno potrebbe toccare invece alla Puglia e alla Campania, il 6 alla Toscana e alla Sicilia. Il Veneto potrebbe dichiararsi Covid-free il 9 giugno, il Friuli Venezia Giulia il 12 giugno, il Lazio il 17 giugno. A fine mese, invece, potrebbe essere la volta delle regioni più duramente colpite dall’epidemia. L’Emilia-Romagna dovrebbe dichiararsi libera dal Covid il 22 giugno, le Marche il 23 giugno, la Liguria il 24 e il Piemonte il 26 giugno. All’ultimo posto della classifica si trova la Lombardia, che potrebbe vedere azzerarsi i casi a partire dal 13 di agosto.

