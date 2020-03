La virologa Gismondo: “Assumiamo i giovani invece di richiamare i medici pensionati”

La direttrice del laboratorio dell’ospedale Sacco di Milano Maria Rita Gismondo replica all’idea dell’assessore della Lombardia Giulio Gallera di richiamare medici pensionati per far fronte all’emergenza Coronavirus. “Piuttosto che richiamare i medici pensionati, assumiamo nuove energie che pronte”, ha affermato il medico intervistata da Sky Tg 24.

“Faccio notare che lavorare in una terapia intensiva non è facile e non è come lavorare in medicina generale – ha aggiunto – c’è bisogno di addestramento e non è possibile deviarne da altri reparti. Abbiamo bisogno di rianimatori e infermieri capaci di assistere questi pazienti. Non è un lavoro banale”.

