Coronavirus e superfici: quanto è utile lavare spesso vestiti e scarpe

In questi giorni di grande emergenza, il dibattito su quanto sopravviva il Coronavirus sulle superfici è ancora aperto. Secondo l’Istituto superiore di Sanità, il virus può sopravvivere alcune ore, anche se la risposta è ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). L’Iss ricorda di disinfettare sempre gli oggetti che usiamo frequentemente (il telefono cellulare, gli auricolari o un microfono) con un panno inumidito con prodotti a base di alcol o candeggina (tenendo conto delle indicazioni fornite dal produttore). E cosa fare con gli altri oggetti di uso comune come vestiti, giacconi e scarpe? O anche con gli involucri che ricoprono i cibi e i beni acquistati?

Sull’argomento è intervenuto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro per il quale non solo una costante pulizia con disinfettanti, ma anche gli agenti atmosferici — sole e pioggia — possono abbattere la presenza del Coronavirus sugli oggetti. I dati, ha spiegato al Corriere, “mostrano come il virus può sopravvivere da qualche ora a qualche giorno laddove su queste superfici rimangano completamente protetti o non vengano esposti a pulizia a opere di disinfezione o a fenomeni naturali come sole e pioggia. Ma sappiamo anche che è molto sensibile ai disinfettanti a base di cloro e alcol e che si trasmette attraverso droplet o contatto attraverso mano”. Secondo Brusaferro, però, “è altamente improbabile” che la malattia possa essere trasmessa “con i cibi confezionati, anche se non si può escludere”.