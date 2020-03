Coronavirus, il viceministro Sileri annuncia: “Sono positivo”

Coronavirus Sileri positivo

Coronavirus Sileri positivo. “Alcuni giorni fa ho avuto un contatto con un sospetto positivo. Appena mi sono accorto di avere dei sintomi mi sono isolato e ho iniziato a lavorare a pieno ritmo da remoto. Test positivo“. Lo annuncia su Facebook il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, aggiungendosi ad una serie di altri politici risultati positivi al Coronavirus, tra cui il segretario dem Nicola Zingaretti, il presidente della Regione Piemonte Cirio.

“Ho seguito da subito – spiega – tutti i protocolli come indicato dal Ministero della Salute. Mia moglie ed il piccolo stanno ancora bene, e seppur nella stessa casa, abbiamo diviso gli ambienti. Io e mia moglie siamo tornati a telefonarci come all’inizio della nostra storia! e ci facciamo forza insieme. Inoltre ho attenzionato tutti miei collaboratori e le persone con cui sono venuto in contatto, sempre come da protocolli sanitari. Tutti stanno bene.

Riflettevo che in questi mesi da quando è iniziata questa guerra concentrato come ero; non ho avuto il tempo di vedere cosa accadeva intorno a me inclusa la mutevole natura. Vedrò dalla finestra sbocciare il glicine per l’imminente primavera. Il mio impegno non viene assolutamente meno e continuo a lavorare da qui duramente e senza sosta. Ancora una volta voglio ringraziare il Sistema Sanitario Nazionale, medici e infermieri che stanno dando orgoglio al nostro Paese. Grazie ad ogni cittadino. C’è una sola possibilità: essere responsabili, coraggiosi e solidali e ce la faremo tutti insieme”.

