Coronavirus, Sala bacchetta i milanesi: “pensate a chi è in difficoltà”

La Lombardia resta la regione in Italia con il maggior numero di casi di coronavirus.

“I contagi sono 167 in Lombardia: di questi, 163 sono positivi e 4 deceduti. In Veneto ci sono 26 positivi e un deceduto. In Emilia-Romagna 18 contagiati. In Piemonte i contagiati sono 4: altre due persone sono state escluse dopo ripetute analisi. Nel Lazio ci sono 3 positivi, di cui uno dimesso, mentre la coppia di cinesi rimane ricoverata allo Spallanzani”. In totale, ha concluso Borrelli, in Italia ci sono 213 casi positivi: 99 ricoverati con sintomi, 23 in terapia intensiva, 91 in isolamento domiciliare. Confermati i due focolai: uno in Lombardia, nel Lodigiano, e uno in Veneto.

Armageddon Italia: svuotare i supermercati è il modo “migliore” per soccombere al Coronavirus (e alla paura)

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si è rivolto direttamente ai cittadini attraverso i social per aggiornarli sulla situazione nel capoluogo e dare loro dei consigli. Innanzitutto spiega che il Comune, d’accordo con la Regione, ha diffuso delle regole per limitare la diffusione del contagio. “Non stiamo a discuterle, applichiamole”, raccomanda il primo cittadini.

Sui trasporti e le funzioni pubbliche annuncia: “Lavoreremo perché i servizi funzionino al meglio e gli uffici resteranno aperti”. Infine, conclude con un suggerimento: “Al posto di correre nei supermercati pensiamo a chi è in difficoltà e alle persone più fragili come i nostri anziani. Una società matura e sensibile si comporta in questa maniera”.

Sala si riferisce a quanto sta circolando in queste ore come le notizie sugli scaffali dei supermercati milanesi presi letteralmente d’assalto alla ricerca di beni di primaria necessità.

Durante la giornata di ieri, 23 febbraio 2020, dopo il divieto di entrare e uscire da questi territori, si sono registrate lunghe code e scaffali vuoti in diversi market. La situazione è critica in particolare a Casalpusterlengo, dove si riversano anche gli abitanti di Codogno, in cui sono chiuse tutte le catene della grande distribuzione. Molte di queste hanno deciso di non fare più nemmeno consegne a domicilio, per timore che i fornitori si contagino.

