Coronavirus, a Roma risuona Tanto pe’ canta’ | VIDEO

Come ogni giorno di questi tempi, per molti italiani l’appuntamento delle 18 con il flash mob canoro è diventata una piacevole abitudine, per cercare di farsi sdrammatizzare e lanciare un messaggio di speranza durante l’emergenza Coronavirus. Così molte persone si affacciano dai loro balconi e cantano brani come Azzurro, l’Inno di Mameli o Il cielo è sempre più blu, durante la quarantena forzata ma necessaria per sconfiggere Covid-19.

Nel video in questione, girato oggi, 16 marzo 2020, a Roma, e precisamente lungo via Marmorata, risuonano le note di una storica canzone di Nino Manfredi, Tanto pe’ cantà, un autentico emblema e simbolo di romanità. Tutto intorno si vede una città pressoché deserta, con solo qualche bus o il tram semivuoti a circolare per le strade.

Leggi anche:

1. L’Italia chiamò: la maratona di solidarietà per raccogliere fondi per la Protezione Civile /2. Napoli canta durante la quarantena: l’emozionante video 3. Siena, le contrade si affacciano alle finestre e intonano cori per scacciare il Coronavirus | VIDEO

Potrebbero interessarti Coronavirus, a Roma gli abitanti dei vicoli di Trastevere cantano “Felicità” alle finestre | VIDEO Coronavirus, i romani in quarantena cantano dalle finestre | VIDEO Come assistere i nostri anziani senza rischiare il contagio? Ecco le regole da seguire