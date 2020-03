Coronavirus, Roma: fanno il tampone, ma scappano prima del risultato

Fanno il tampone per la ricerca del nuovo Coronavirus, ma scappano prima di scoprire il risultato: è quanto avvenuto a Roma nella giornata di domenica 8 marzo. Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, tre uomini, due romani e uno straniero tra i 40 e i 50 anni e dipendenti in un ristorante, si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni accusando tosse, febbre e stanchezza.

Isolati in una stanza, sono stati sottoposti al tampone per la ricerca del nuovo Coronavirus. Quando i medici sono tornati con i risultati del test, però, hanno scoperto, con grande sorpresa, che i 3 erano letteralmente fuggiti dall’ospedale. Il personale sanitario, dunque, ha avvisato subito le autorità, che ora sono sulle tracce dei tre fuggiaschi. Anche perché i risultati dei test, che comunque andrebbero ripetuti per avere un’assoluta certezza, hanno dato esito negativo per 2 dei 3 pazienti, mentre il terzo risulta in dubbio.

La vicenda è stata commentata anche da Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della regione Lazio, che ha dichiarato: “La fuga dei tre pazienti è un gesto gravissimo. Così si mette a rischio l’incolumità pubblica, le regole sono severissime e il comportamento dei tre è estremamente irresponsabile”.

