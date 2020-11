64 dipendenti e 7 ospiti positivi al Pio Albergo Trivulzio

64 dipendenti e 7 pazienti del Pio Albergo Trivulzio sono risultati positivi al Covid dopo lo screening con tampone effettuato tra il 27 ottobre e il 2 novembre nella struttura per anziani. Lo comunica la casa di riposo nel bollettino pubblicato oggi giovedì 5 novembre. Dei 571 anziani che vivono nella Rsa, 568 sono stati refertati e solo uno è risultato positivo, mentre tre attendono l’esito del test. Quanto ai pazienti delle cure intermedie, ovvero coloro che hanno subito un intervento chirurgico e che necessitano di riabilitazione, e che sono in totale 156, 141 hanno avuto un esito negativo (di cui 4 falsi positivi) e 6 sono invece risultati contagiati; 9 rimangono in attesa di referto.

Più preoccupante la percentuale dei dipendenti: la più grande casa di riposo d’Italia ne ha in totale 551, 64 sono risultati positivi e 20 sono in attesa di referto: con questi numeri circa il 12 per cento dei dipendenti risulta contagiato. Dato il protrarsi dell’ondata pandemica – fanno sapere dal Pat – i nuovi ingressi nelle cure intermedie sono sospesi ‘sine die’, ossia sino a data da destinarsi. Il Trivulzio era stato al centro delle polemiche nella prima ondata del Covid perché aveva avuto un’alta percentuale di contagi.

